Fluminense anuncia transmissão da final contra o Flamengo na FluTV: 'De forma gratuita e irrestrita'

Crédito: LUCAS MERÇON/ F.F.C.

A manhã desta terça-feira iniciou agitada nos bastidores do futebol carioca. O Fluminense informou que fará "A transmissão da partida da final da Taça Rio contra o Flamengo em seu canal de YouTube, a FluTV". O anúncio oficial do clube se dá um dia depois de a emissora externar que não transmitiria o clássico, diante de um novo cenário positivo para ela na Justiça.

Em nota oficial, o Fluminense avisa ainda que a partida será transmitida de "forma gratuita e irrestrita para todos que possuem interesse em assistir à partida no Brasil e no mundo".

- O Fluminense Football Club obteve autorização da TV Globo e fará a transmissão da partida da final da Taça Rio contra o Flamengo em seu canal de YouTube, a FluTV. O clube informa ainda que neste momento pelo bem do futebol, dos torcedores e por ser o primeiro jogo do time profissional transmitido na FLUTV, a exibição será aberta para forma gratuita e irrestrita para todos que possuem interesse em assistir à partida no Brasil e no mundo.