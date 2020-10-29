Fluminense abre conversas para renovar com Odair até o fim de 2021

O trabalho de Odair Hellmann vem sendo muito bem avaliado dentro do Fluminense. Por isso, o clube abriu as negociações com o treinador para propor uma renovação de contrato não apenas até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021, mas até dezembro do ano que vem. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.
O empresário do treinador, Gilmar Veloz, participou de uma reunião com o presidente Mário Bittencourt, e o diretor executivo de futebol tricolor, Paulo Angioni, para discutir os termos do novo contrato. As partes vão se encontrar novamente nos próximos dias para que haja uma definição o quanto antes.
Mesmo com as eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o trabalho feito por Odair é bem visto internamente. A campanha de destaque no Brasileirão, como time no G4, e a boa gestão dos atletas, seja com os mais experientes ou os mais jovens são diferenciais neste momento.
Existe um otimismo sobre a permanência do treinador no comando da equipe. Atletas e direção nunca esconderam a boa relação com Odair. Ele é, hoje, o técnico brasileiro mais bem colocado no Brasileiro, atrás dos gringos Eduardo Coudet (Internacional), Doménec Torrent (Flamengo) e Jorge Sampaoli (Atlético-MG).
Odair Hellmann foi anunciado como treinador do Fluminense no dia 11 de dezembro de 2019. As tratativas haviam começado logo depois do término do Brasileiro. Apesar de não ter caído totalmente nas graças da torcida, o treinador vive uma sequência de sete partidas sem perder.