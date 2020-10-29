Fluminense abre conversas para renovar com Odair até o fim de 2021

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O trabalho de Odair Hellmann vem sendo muito bem avaliado dentro do Fluminense. Por isso, o clube abriu as negociações com o treinador para propor uma renovação de contrato não apenas até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021, mas até dezembro do ano que vem. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.

O empresário do treinador, Gilmar Veloz, participou de uma reunião com o presidente Mário Bittencourt, e o diretor executivo de futebol tricolor, Paulo Angioni, para discutir os termos do novo contrato. As partes vão se encontrar novamente nos próximos dias para que haja uma definição o quanto antes.

Mesmo com as eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o trabalho feito por Odair é bem visto internamente. A campanha de destaque no Brasileirão, como time no G4, e a boa gestão dos atletas, seja com os mais experientes ou os mais jovens são diferenciais neste momento.

Existe um otimismo sobre a permanência do treinador no comando da equipe. Atletas e direção nunca esconderam a boa relação com Odair. Ele é, hoje, o técnico brasileiro mais bem colocado no Brasileiro, atrás dos gringos Eduardo Coudet (Internacional), Doménec Torrent (Flamengo) e Jorge Sampaoli (Atlético-MG).