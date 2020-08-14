Flu se prepara para retomada de atividades dos esportes aquáticos

Crédito: Divulgação/Fluminense

O Fluminense está em contagem regressiva para retomar os treinos de modalidades aquáticas nas Laranjeiras após cinco meses. De acordo com o site oficial do clube, nesta segunda-feira, o Tricolor reabrirá suas atividades na próxima segunda-feira, com as devidas restrições para ajudar a conter a pandemia do novo coronavírus.

O clube informou que os atletas farão agendamento com os técnicos e se depararão com muita cautela. Haverá restrição de um atleta por raia e atividades de uma hora. Além disto, está proibida a utilização de vestiários neste primeiro momento.

Técnica do nado artístico, Twila Cremona não escondeu sua expectativa pelo retorno ao Fluminense.

- Estamos muito ansiosos para voltar a treinar no Fluminense, vejo isso principalmente nos atletas. Para os esportes aquáticos, a quarentena foi ainda mais difícil, o corpo sente muita falta da água. E também queremos voltar a nos encontrar. Apesar de nos vermos todos os dias nos treinos on-line, não é a mesma coisa. Estamos contando os minutos para voltar ao nosso trabalho e à nossa casa - declarou.

Twila também falou sobre sua participação na Missão Europa, que ocorreu em Portugal, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ela teve as companhias de Luisa Borges e Maria Bruno.

- A experiência em Portugal foi ótima. A estrutura era muito boa e a troca de experiência com outras seleções, como natação e boxe, foi muito legal - afirmou.

Atleta de polo aquático, Logan de Oliveira contou como procurou manter sua forma neste período.

- Estou fazendo um circuito de três quilômetros na Praia Vermelha para soltar um pouco, não ficar enferrujado e não começar do zero nesse retorno ao clube - e, em seguida, explicou a sensação de retornar às Laranjeiras:

- Vai ser muito bom poder rever meus companheiros e sentir aquela energia boa dos treinos. Faz uma diferença grande treinar com o grupo em vez de treinar sozinho - completou o atleta.

O nadador Icaro Ludgero também destacou o fato de contar com a estrutura do Fluminense novamente depois de cinco meses.

- A expectativa de voltar para casa é muito boa. Voltar à nossa rotina e voltar a ter uma estrutura de treino melhor, pois a do Fluminense é muito boa. A natação é um esporte muito específico, então nesse início o foco será recuperar 100% da forma física e técnica, retomar a confiança e o planejamento que tínhamos feito - disse.

A técnica de saltos ornamentais do Fluminense e da seleção, Andreia Boehme, detalhou como tem sido a preparação da dupla Ian Matos e Ingrid Oliveira, classificados para o pré-olímpico.

- Assim que o Maria Lenk abriu, começamos a treinar a parte física do Ian e da Ingrid. Em seguida, começamos o trabalho na água para eles se acostumarem aos poucos. Por enquanto, estamos fazendo três dias de parte física e dois dias na água e aos poucos vamos aumentando - e, em seguida, afirmou: