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Flu se prepara para retomada de atividades dos esportes aquáticos

Após cinco meses fechada em virtude da pandemia de COVID-19, a estrutura do parque aquático do Tricolor das Laranjeiras será reaberta na segunda-feira, com restrições...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 17:33

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 17:33

Crédito: Divulgação/Fluminense
O Fluminense está em contagem regressiva para retomar os treinos de modalidades aquáticas nas Laranjeiras após cinco meses. De acordo com o site oficial do clube, nesta segunda-feira, o Tricolor reabrirá suas atividades na próxima segunda-feira, com as devidas restrições para ajudar a conter a pandemia do novo coronavírus.
O clube informou que os atletas farão agendamento com os técnicos e se depararão com muita cautela. Haverá restrição de um atleta por raia e atividades de uma hora. Além disto, está proibida a utilização de vestiários neste primeiro momento.
Técnica do nado artístico, Twila Cremona não escondeu sua expectativa pelo retorno ao Fluminense.
- Estamos muito ansiosos para voltar a treinar no Fluminense, vejo isso principalmente nos atletas. Para os esportes aquáticos, a quarentena foi ainda mais difícil, o corpo sente muita falta da água. E também queremos voltar a nos encontrar. Apesar de nos vermos todos os dias nos treinos on-line, não é a mesma coisa. Estamos contando os minutos para voltar ao nosso trabalho e à nossa casa - declarou.
Twila também falou sobre sua participação na Missão Europa, que ocorreu em Portugal, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ela teve as companhias de Luisa Borges e Maria Bruno.
- A experiência em Portugal foi ótima. A estrutura era muito boa e a troca de experiência com outras seleções, como natação e boxe, foi muito legal - afirmou.
Atleta de polo aquático, Logan de Oliveira contou como procurou manter sua forma neste período.
- Estou fazendo um circuito de três quilômetros na Praia Vermelha para soltar um pouco, não ficar enferrujado e não começar do zero nesse retorno ao clube - e, em seguida, explicou a sensação de retornar às Laranjeiras:
- Vai ser muito bom poder rever meus companheiros e sentir aquela energia boa dos treinos. Faz uma diferença grande treinar com o grupo em vez de treinar sozinho - completou o atleta.
O nadador Icaro Ludgero também destacou o fato de contar com a estrutura do Fluminense novamente depois de cinco meses.
- A expectativa de voltar para casa é muito boa. Voltar à nossa rotina e voltar a ter uma estrutura de treino melhor, pois a do Fluminense é muito boa. A natação é um esporte muito específico, então nesse início o foco será recuperar 100% da forma física e técnica, retomar a confiança e o planejamento que tínhamos feito - disse.
A técnica de saltos ornamentais do Fluminense e da seleção, Andreia Boehme, detalhou como tem sido a preparação da dupla Ian Matos e Ingrid Oliveira, classificados para o pré-olímpico.
- Assim que o Maria Lenk abriu, começamos a treinar a parte física do Ian e da Ingrid. Em seguida, começamos o trabalho na água para eles se acostumarem aos poucos. Por enquanto, estamos fazendo três dias de parte física e dois dias na água e aos poucos vamos aumentando - e, em seguida, afirmou:
- Semana que vem retornamos ao Fluminense com o restante da equipe - completou.

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