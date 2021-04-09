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Florentino Pérez apresenta candidatura para a reeleição da presidência do Real Madrid

Na véspera do El Clásico, o atual presidente dos Merengues formaliza plano de reeleição e deve continuar no cargo da presidência; por enquanto, Florentino é o único na disputa...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 17:54
Crédito: Pierre-Philippe Marcou/ AFP
Nesta sexta-feira, o atual presidente do Real Madrid, Florentino Pérez apresentou de forma oficial a sua candidatura à reeleição no cargo, cujo qual ocupa desde 2009. Assim, após a candidatura ser validada pela Junta Eleitoral do clube, a tendência é que ele seja o único a concorrer para a presidência do time da capital espanhola.
> Confira a classificação do Campeonato EspanholA nova candidatura de Florentino Pérez ocorreu, uma vez que a direção do clube Merengue convocou novas eleições na semana passada. Os outros interessados ao posto têm até segunda-feira, dia 12 de abril, para se registrarem. Vale ressaltar, entretanto, que segundo a imprensa local, a expectativa é que nenhum outro sócio apresente oficialmente uma opção alternativo ao cargo. ​Caso isso aconteça, Florentino será novamente eleito, como manda o estatuto da instituição. Ao todo, o principal gestor do clube passou 17 anos à frente do cargo: em seus primeiros mandatos, de 2000 à 2006, e, atualmente, desde 2009.
Com Pérez no comando do clube, o Real Madrid conquistou cinco Champions League, cinco Campeonato Espanhóis, duas Copas do Rei e quatro Mundiais de Clube.
Enquanto isso, o Real Madrid se prepara para enfrentar o Barcelona, neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pela 30ª rodada da La Liga. Com 63 pontos, a equipe Merengue está em terceiro lugar no campeonato, a dois pontos do Barcelona e a três líder Atlético de Madrid.

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