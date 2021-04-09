Florentino Pérez apresenta candidatura para a reeleição da presidência do Real Madrid

Crédito: Pierre-Philippe Marcou/ AFP

Nesta sexta-feira, o atual presidente do Real Madrid, Florentino Pérez apresentou de forma oficial a sua candidatura à reeleição no cargo, cujo qual ocupa desde 2009. Assim, após a candidatura ser validada pela Junta Eleitoral do clube, a tendência é que ele seja o único a concorrer para a presidência do time da capital espanhola.

> Confira a classificação do Campeonato EspanholA nova candidatura de Florentino Pérez ocorreu, uma vez que a direção do clube Merengue convocou novas eleições na semana passada. Os outros interessados ao posto têm até segunda-feira, dia 12 de abril, para se registrarem. Vale ressaltar, entretanto, que segundo a imprensa local, a expectativa é que nenhum outro sócio apresente oficialmente uma opção alternativo ao cargo. ​Caso isso aconteça, Florentino será novamente eleito, como manda o estatuto da instituição. Ao todo, o principal gestor do clube passou 17 anos à frente do cargo: em seus primeiros mandatos, de 2000 à 2006, e, atualmente, desde 2009.

Com Pérez no comando do clube, o Real Madrid conquistou cinco Champions League, cinco Campeonato Espanhóis, duas Copas do Rei e quatro Mundiais de Clube.