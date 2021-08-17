Flamengo x Olimpia: saiba onde assistir, desfalques e prováveis times

A fim de fazer valer a ampla vantagem construída na ida, o Flamengo reencontra o Olimpia às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, que já conta com 10 mil entradas adquiridas, tendo 30% da capacidade liberada. O confronto da vez será válido pela volta das quartas de final da Libertadores e diante de um time em crise e com técnico interino. Com o 4-1 em Assunção, o Flamengo traz para a partida de volta uma vantagem expressiva, já que o time de Renato Gaúcho pode perder até por 3 a 0 ou por dois gols de diferença (4 a 2, 5 a 3 e assim por diante) que avançará para as semi da Libertadores, onde o rival será Fluminense ou Barcelona-EQU.
Confira mais informações da partida entre Flamengo x Olimpia:
Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)Data e hora: 18 de agosto de 2021, às 19h15 (de Brasília)Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)Árbitro de vídeo: Jhon Ospina (COL)
Onde ver: Fox Sports, Facebook Watch e Tempo Real do LANCE!.
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.
Desfalques: César, Piris da Motta (em recuperação), Isla (fadiga), Rodrigo Caio (reequilíbrio muscular), Gustavo Henrique e Thiago Maia (ambos com Covid-19). Pendurado: Gustavo Henrique.
OLIMPIA (Técnico: Enrique Landaida)Aguilar; Otálvaro, Luis Zárate, Mateo Gamarra e Tito Torres; Richard Ortíz, Orzusa, Ojeda e Quintana; Recalde e Roque SantaCruz.
Desfalques: Antolín Alcaráz e Alejandro Silva (lesionados).Pendurado: Orzusa.