Flamengo x Del Valle; prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

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Em meio às incertezas causadas pelo de surto da Covid-19 em seus respectivos elencos, Flamengo e Independiente Del Valle (EQU) se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, de olho na liderança do Grupo A da Copa Libertadores, e, no que depender dos resultados da chave, podem até garantir a vaga antecipada para as oitavas de final. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Enquanto o Flamengo encerrou a preparação no Ninho do Urubu e ainda aguarda resultados dos exames para saber com quais atletas contará nesta quarta-feira, o Independiente Del Valle deixou Quito de tarde. São seis casos confirmados de Covid-19 e mais dois jogadores que ficaram no Equador por apresentarem sintomas, mas o clube não informou quais seriam estes atletas.

Neste cenário, as escalações de Flamengo e Del Valle ainda são incertas. Os dois times tem nove pontos - com os equatorianos levando a melhor no saldo de gols (8 a 0). Caso o Junior Barranquilla, que tem seis, não vença o Barcelona de Guayaquil, lanterna com zero, a vitória no Maraca assegura a classificação.Confira mais informações da partida entre Flamengo x Independiente Del Valle:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 30 de setembro, às 21h30Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)

Onde assistir: SBT, Conmebol TV e tempo real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Jordi Guerrero)

Hugo Souza (César); Matheuzinho, Isla, Natan e Ramon (Filipe Luís); Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Lincoln (Bruno Henrique), Pedro e Gabriel Barbosa

Desfalques: Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Matheus Thuler, Gabriel Noga, Renê, Willian Arão, Everton Ribeiro, João Gomes e Domènec Torrent (infectados com Covid-19), Diego Alves, João Lucas e Pedro Rocha (lesionados)Dúvidas: Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego e Michael (aguardam resultado negativo do teste para Covid-19 para ficarem à disposição do Flamengo)Suspensos: NinguémPendurados: Willian Arão, Thiago Maia e Filipe LuísINDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Miguel Àngel Ramírez)

Jorge Pinos; Angelo Preciado, Segovia, Schunke e Beder Caicedo; Pellerano, Faravelli e Moisés Caicedo; Jacob Murillo, Fernando Guerrero e Gabriel Torres