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Flamengo vende Piris da Motta por R$ 20 milhões a menos do que pagou em 2018

Aos 27 anos, volante paraguaio está acertado com o Cerro Porteño, de seu país natal...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 14:22

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 14:22

Piris da Motta já foi ao Ninho do Urubu se despedir de seus companheiros de Flamengo, que, por sua vez, já está ciente da quantia a ser embolsada pelo acordo com o Cerro Porteño. O clube paraguaio pagará 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,6 milhões) por 70% dos direitos econômicos do volante de 27 anos.De olho numa possível transação futura, o Flamengo ainda permanecerá com 20% dos direitos de Piris, que fica com 10% da totalidade. Entre compra e venda, o Rubro-Negro negociou o meio-campista por aproximadamente R$ 20 milhões menos do que pagou.
Contratado em agosto de 2018 por R$ 25,8 milhões (segundo o balanço oficial do Flamengo) junto ao San Lorenzo-ARG, Piris da Motta não firmou-se no clube carioca. A temporada em que mais atuou foi a de 2019: 41 jogos (22 como reserva). Em 2020, foi emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia.
> GALERIA: veja 20 imagens da reapresentação do Flamengo
Piris não estava nos planos do departamento de futebol do Flamengo desde 2021 e, por pouco, não deixou o clube ao longo da última temporada. Com contrato até o fim de 2022, o desejo da diretoria da Gávea era de negociá-lo em definitivo, e não emprestá-lo novamente, e assim será com o Cerro Porteño.
Crédito: RumoaoCerroPorteño,PirisdaMottaestádesaídadoFlamengoFoto:AlexandreVidal/Flamengo

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