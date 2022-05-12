Flamengo vence Altos por 2 a 0, avança na Copa do Brasil e alivia pressão

Gabigol, de pênalti, marcou o primeiro gol do Flamengo na partida Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe rubro-negra venceu o Altos-PI, na noite desta quarta-feira (11), em Volta Redonda, por 2 a 0, e avançou na competição, aliviando um pouco a pressão.

O placar foi construído com gol de Gabigol, de pênalti, e Victor Hugo, ambos no segundo tempo. Ao fim da etapa inicial, ainda com o empate sem gols no marcador, vaias puderam ser ouvidas. Antes de a bola rolar, faixas contra integrantes da diretoria foram vistas nas arquibancadas.

No jogo de ida, no Albertão, o time da Gávea havia vencido por 2 a 1, de virada. A classificação acontece em um momento de pressão e com o trabalho do técnico Paulo Sousa contestado.

O adversário do Fla na próxima fase ainda será sorteado. O time volta a campo no sábado (14), contra o Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O Altos, por sua vez, vai encarar o Atlético Cearense, pela Série C.

O zagueiro Rodrigo Caio retornou aos gramados após cinco meses afastado devido a um problema no joelho direito. O jogador foi titular e capitão na partida de hoje. A última partida do camisa 3 foi contra o Sport, no começo de dezembro, ainda pelo Brasileiro. Ele passou por uma cirurgia no joelho direito em dezembro e, posteriormente, teve uma infecção em um dos pontos. O jogador deixou a partida no intervalo.

O JOGO

O time rubro-negro entrou em campo com um time considerado alternativo, com nomes como Marcos Paulo, Lázaro e Marinho. A equipe do técnico Paulo Sousa conseguiu ficar quase que em todo o primeiro tempo no ataque, mas encontrou dificuldades para furar a marcação adversária.

No segundo tempo, o treinador optou por mudar a formação, colocando Pedro na vaga de Thiago Maia. A alteração surtiu efeito, e os espaços começaram a surgir. Em uma das investidas, Lázaro foi derrubado na área e o Fla abriu o placar em cobrança de pênalti de Gabigol, mudando o cenário do jogo.

Com a vantagem no placar, o Flamengo conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade para trocar passes. Ao mesmo tempo, o Altos buscava o empate, mas, com o time espaçado, falhava na construção das jogadas. Nos minutos finais, Rodinei recebeu de Diego, cruzou e Victor Hugo subiu para testar e ampliar. Foi o primeiro gol dele no profissional, e no dia em que completa 18 anos.