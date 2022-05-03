Flamengo tem novos desfalques para a Libertadores; veja os relacionados

O Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Talleres-ARG, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores. O treino foi realizado nesta manhã de terça-feira, e o clube já divulgou os relacionados para a viagem a Córdoba, palco do confronto das 19h (de Brasília) desta quarta. Marinho e Léo Pereira são novas baixas.A relação do Fla conta com jogadores que foram preservados para o jogo diante do Altos-PI, no último domingo: Willian Arão, Thiago Maia, Filipe Luís, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol.

Acerca dos desfalques recentes, Marinho tem a situação mais delicada: fraturou uma costela. Veja os informes do Flamengo:

- No último jogo, o atleta Marinho sofreu um trauma e fraturou uma costela. O atleta Léo Pereira sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e realizará exame nesta terça-feira (3) - informou o Fla.

OUTRAS BAIXAS

Marinho e Léo Pereira se juntam a Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Andreas Pereira, Matheus França e Vitinho na lista de baixas de Paulo Sousa.

SITUAÇÃO NA TABELA

O Flamengo pode alcançar um feito histórico diante do Talleres-ARG: pela primeira vez, o clube pode alcançar quatro vitórias consecutivas nas quatro primeiras rodadas da fase de grupos de uma mesma edição edição do torneio (veja mais aqui).

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Neste momento, o Fla de Paulo Sousa está com nove pontos, com 100% de aproveitamento, enquanto o Talleres, na vice-liderança, está com seis pontos.