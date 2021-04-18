Flamengo sai na frente, mas cede empate para o Minas Brasília na estreia do Brasileirão Feminino

A estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro Feminino foi com empate. Na tarde deste domingo, na Gávea, o clube rubro-negro saiu na frente, mas cedeu o empate ao Minas Brasília-DF. Em belo chute de fora da área, Jayanne marcou com gol do Fla na partida. Nenê empatou logo na sequência para as visitantes.O Flamengo volta a campo na quinta-feira (22) para enfrentar o Napoli, em Santa Catarina, pela segunda rodada da competição. No mesmo dia, o Minas Brasília recebe o São José-SP.
O Brasileirão Feminino é disputado por 16 times. Todos se enfrentarão em turno único e os oito melhores avançarão ao mata-mata.