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Flamengo repudia 'ataques sórdidos' à Jorge Jesus nas redes sociais

Rubro-Negro emitiu nota em que classifica boatos sobre a vida pessoal do treinador português como tentativa de desestabilizar o time na véspera da decisão do Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 16:22

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 16:22

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo divulgou uma nota oficial, no início da tarde desta quarta-feira, em que repudia o que chama de "ataques sórdidos" direcionados treinador Jorge Jesus nas redes sociais. O clube não deixa claro quem seriam os autores dos comentários sobre o português, mas classifica como uma tentativa de desestabilizar a equipe, às vésperas da decisão do Campeonato Carioca, que será disputada às 21h, no Maracanã, contra o Fluminense.
Nas últimas duas semanas, Jorge Jesus teve a contratação especulada pelo Benfica-POR, mas manteve o silêncio sobre o assunto. Boatos nas redes sociais dão conta de que o técnico teria iniciado uma relação com uma advogada do Rio de Janeiro e que por este motivo a esposa estaria exigindo o retorno dele à Lisboa.
Confira na íntegra a nota do Flamengo:
"Nos últimos dias, uma série de notas foram publicadas nas redes sociais tentando passar um clima de discórdia entre a nossa diretoria e, principalmente, desestabilizar o nosso time através de ataques sórdidos ao nosso mais que vitorioso treinador. Já não é de hoje que isto acontece antes de jogos importantes. Usam sempre o mesmo modelo de ataque: ou através de “amigos” na imprensa, ou pelo anonimato covarde das redes sociais, ou ainda pela utilização de “parceiros úteis" para este tipo de ação. Infelizmente, esta tática ainda existe no nosso Futebol. E mais, ainda sobrevive em poucos na política rubro-negra. Um Flamengo forte e vencedor incomoda muita gente. A diretoria está totalmente unida em torno de seu técnico e do seu time. A diretoria está unida em torno dos ideais e dos compromissos do presidente Landim. Vamos seguir nosso caminho, trabalhando cada vez mais para um Flamengo ainda mais vencedor.
Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo"

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