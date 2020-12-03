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futebol

Flamengo recebe proposta de R$ 20,5 milhões de clube do Chipre por Lincoln

Oferta do Pafos é por 75% dos direitos econômicos do atleta, que também desperta o interesse do Dínamo de Kiev, da Ucrânia...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 15:26

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 15:26

Crédito: Lincoln marcou oito gols em 64 jogos como profissional (FCesar/Ofotografico/Lancepress!
O atacante Lincoln pode estar de saída do Flamengo. O clube recebeu uma proposta do Pafos, do Chipre, de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,5 milhões) por 75% dos direitos econômicos do jovem e deu sinal positivo para o prosseguimento da negociação.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultadosA informação foi divulgada, em primeira mão, pelo "GE" e confirmada pela reportagem do LANCE!. A oferta do clube cipriano, no entanto, ainda não chegou diretamente ao estafe do atleta rubro-negro, que também desperta o interesse do Dínamo de Kiev. O clube ucraniano ainda aguarda a definição de sua classificação para a Liga Europa antes de realizar uma proposta formal.
A venda de Lincoln, que completa 20 anos este mês, ajudaria o Flamengo a minimizar o prejuízo financeiro caudado pelas eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores. Para não comprometer o planejamento de 2021, outros jogadores podem ser negociados pelo Rubro-Negro.
Revelado no clube, Lincoln subiu aos profissionais em 2017, com apenas 16 anos, após se destacar nas categorias de base. Desde então, o atacante disputou 64 jogos e marcou oito gols, mas não conseguiu se firmar e tornou-se alvo de críticas da torcida.
Recentemente, o jovem se envolveu em uma polêmica extracampo, acentuando divergências internas, e perdeu espaço com Rogério Ceni. Na última partida, contra o Racing, pela Libertadores, Lincoln não foi nem sequer relacionado. Rodrigo Muniz, também da base, completou o banco.

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