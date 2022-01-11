Flamengo: Ramon recebe sondagens de três clubes da Europa

Paulo Sousa foi apresentado nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e conheceu o elenco principal na reapresentação. E o jovem Ramon, que já tinha tido contato com o técnico desde a semana passada, segue valorizado no mercado, enquanto aguarda novas chances. O LANCE! apurou que três clubes europeus entraram em contato com o estafe do lateral-esquerdo do Flamengo para saber as condições a fim de uma possível transação: Benfica (Portugal), Granada (Espanha) e Basel (Suíça). As conversas estão em estágio inicial, com os clubes interessados já cientes de sua alta multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 320,5 milhões). Quanto ao Benfica, o interesse é sabido na imprensa, ao menos, desde 2020, quando o lateral teve as primeiras oportunidades no time profissional.

Com frequentes consultas ao estafe de Ramon, o Benfica, no entanto, não abrirá negociações por agora. O jornal "A Bola", aliás, lembra, nesta terça, que os Encarnados só devem tomar "decisões mais concretas" quando o clube tiver uma posição acerca do futuro do lateral Álex Grimaldo.

Em contato com a nossa reportagem, um membro da diretoria do Flamengo avisou que o clube não recebeu propostas por Ramon, seja por venda ou empréstimo, e que sondagens são naturais a um jovem promissor, além de salientar que não deseja negociá-lo no momento.

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E Ramon tende a ter mais oportunidades em 2022. Hoje, concorre com Renê para ser o reserva imediato do experiente Filipe Luís. Porém, no setor, é o que mais possui características ofensivas, o que pode beneficiá-lo nas variações táticas de Paulo Sousa. Antecipadamente, vem treinando no Ninho desde a segunda-feira da semana passada.

Ao todo, Ramon soma 38 jogos pelos profissionais do Flamengo.