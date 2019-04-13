Flamengo: Jhonata Ventura tem alta e já está com a família em hotel do RJ

Jhonata Cruz Ventura, 15 anos, teve alta neste sábado (13) depois de mais de dois meses do incêndio no Ninho do Urubu Crédito: Reprodução/Instagram

zagueiro capixaba Jhonata Ventura, de 15 anos, teve alta às 13h30 deste sábado (13) após pouco mais de dois meses do incêndio no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, em que teve 30% do corpo queimado. O jovem está hospedado em um hotel junto com a família no RJ e deverá continuar com tratamentos e uma dieta restrita. capixaba, de 15 anos, teve alta às 13h30 deste sábado (13) após pouco mais de dois meses do incêndio no, no Rio de Janeiro, em que teve 30% do corpo queimado. O jovem está hospedado em um hotel junto com a família no RJ e deverá continuar com tratamentos e uma dieta restrita.

Jhonata gravou um vídeo em que agradece à equipe do hospital Hospital Municipal Pedro II, no RJ. "Queria agradecer ao pessoal do Pedro por todo o carinho e cuidado que eles tiveram comigo no tempo que eu estive internado lá, e que hoje tem realizado o sonho de voltar a fazer o que eu gosto, de viver, graças a vocês. Muito obrigado!", diz o zagueiro na gravação.

O zagueiro capixaba Jhonata Ventura, de 15 anos, teve alta neste sábado (13) após se recuperar dos ferimentos que sofreu em um incêndio no Ninho do Uburu, no RJ, a mais de dois meses Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com a esposa do empresário de Jhonata, Eliude Mendes, o zagueiro já está instalado no hotel no qual ficará por tempo indeterminado. Ele se alimenta bem, porém seguindo uma dieta restrita e agora deve manter as visitas médicas uma vez por semana, até que se recupere totalmente, o que vai depender do organismo de Jhonata.

"Ele está muito feliz, está comendo, a mãe e o irmão dele estão aqui. Ele continua o tratamento agora com uma dieta restrita e terá que ir ao médico uma vez por semana até se recuperar totalmente e ele ainda não pode pegar sol. O Flamengo está dando toda a assitência desde o hospital", explicou.

o zagueiro teve que voltar para a UTI porque foi diagnosticado com pancreatite e hepatite medicamentosa, da qual ainda está se recuperando, mas não tem mais riscos de piora. Recentemente,da qual ainda está se recuperando, mas não tem mais riscos de piora.

Veja o vídeo de agradecimento de Jhonata

RELEMBRE

Jhonata teve cerca de 30% do corpo queimado no incêndio que atingiu o Ninho do Urubu que vitimou dez atletas da base do Flamengo. A tragédia aconteceu na madrugada de 8 de fevereiro, no CT do Flamengo.