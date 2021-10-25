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Flamengo inicia semana decisiva por títulos, futuro de Renato e recuperação de titulares

Técnico vive a sua pior fase desde que chegou ao Rubro-Negro, que terá duelos que podem moldar a sequência do trabalho de Portaluppi na reta final da temporada...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 05:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 05:55
Crédito: Marcelo Cortes / CRF
O Flamengo vive a sua pior fase sob o comando de Renato Gaúcho e, a partir da tarde desta segunda-feira, se reapresenta para iniciar uma semana decisiva, tanto para o futuro de Renato Gaúcho no clube quanto para as pretensões de título na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Além disso, há a expectativa por retornos importantes visando tal sequência.A pressão em cima de Portaluppi se acentuou não só pelo baixo rendimento coletivo do Fla, mas também por falas como "quem tudo quer, nada tem" ao comentar sobre a disputa de três competições (lembrando a decisão da Libertadores)". A torcida não digere o discurso e aumenta a lupa em cima do trabalho do treinador, cuja responsabilidade pelas Copas se eleva.
E, para quarta-feira, dia do jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Athletico, pode ser que Renato tenha missão facilitada por conta das possíveis voltas de Bruno Henrique, Gabigol e Pedro.
Aliás, na última coletiva, Renato Gaúcho fez um apelo à torcida que for comparar ao Maracanã na quarta:
- O torcedor tem que vir na quarta-feira para nos apoiar, como sempre fez. Se quiser vaiar, deixa para depois do jogo. Precisamos do torcedor. Eu entendo quem está bravo, porque perdemos um clássico.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão

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