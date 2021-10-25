Flamengo inicia semana decisiva por títulos, futuro de Renato e recuperação de titulares

O Flamengo vive a sua pior fase sob o comando de Renato Gaúcho e, a partir da tarde desta segunda-feira, se reapresenta para iniciar uma semana decisiva, tanto para o futuro de Renato Gaúcho no clube quanto para as pretensões de título na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Além disso, há a expectativa por retornos importantes visando tal sequência.A pressão em cima de Portaluppi se acentuou não só pelo baixo rendimento coletivo do Fla, mas também por falas como "quem tudo quer, nada tem" ao comentar sobre a disputa de três competições (lembrando a decisão da Libertadores)". A torcida não digere o discurso e aumenta a lupa em cima do trabalho do treinador, cuja responsabilidade pelas Copas se eleva.