Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo está escalado para enfrentar o Ceará; saiba onde assistir o jogo

Pela sexta rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro visita o Vozão no Castelão, às 16h30...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 15:27
Á bola rola às 16h30 no Castelão, pela sexta rodada do Brasileirão, e o Flamengo vai com força máxima para enfrentar o Ceará. Após colocar em campo uma equipe alternativa no meio de semana, pela Copa do Brasil, o técnico Paulo Sousa escala o que tem de melhor para o jogo. Acompanhe tudo sobre a partida no Tempo Real do L!.Hugo; Isla, Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas; Arão, João Gomes, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabi: esta será a escalação do Flamengo para a partida desta tarde. A bola rola às 16h30 no Castelão. A transmissão do confronto será no Premiere.Matheus Cunha, Rodinei, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Marcos Paulo, Andreas Pereira, Diego, Lázaro, Marinho, Victor Hugo e Pedro são as opções no banco.
Santos, Fabrício Bruno, Matheus França, Gustavo Henrique, Diego Alves, Vitinho, Filipe Luís e Thiago Maia são as baixas do Flamengo.
Crédito: ArrascaetaestáentreostitularesdoFlamengoparaenfrentaroVozão(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados