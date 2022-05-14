Flamengo está escalado para enfrentar o Ceará; saiba onde assistir o jogo

Á bola rola às 16h30 no Castelão, pela sexta rodada do Brasileirão, e o Flamengo vai com força máxima para enfrentar o Ceará. Após colocar em campo uma equipe alternativa no meio de semana, pela Copa do Brasil, o técnico Paulo Sousa escala o que tem de melhor para o jogo. Acompanhe tudo sobre a partida no Tempo Real do L!.Hugo; Isla, Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas; Arão, João Gomes, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabi: esta será a escalação do Flamengo para a partida desta tarde. A bola rola às 16h30 no Castelão. A transmissão do confronto será no Premiere.Matheus Cunha, Rodinei, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Marcos Paulo, Andreas Pereira, Diego, Lázaro, Marinho, Victor Hugo e Pedro são as opções no banco.