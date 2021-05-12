Flamengo é a favor da volta de público na final do Carioca; Botafogo, Fluminense e Vasco são contra

Crédito: ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Ainda não há uma definição sobre um possível retorno de público para as finais do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, representantes de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco tiveram uma reunião com a Ferj de forma virtual. Nela, o Rubro-Negro se mostrou favorável ao retorno dos torcedores, mas não foi maioria.

Por outro lado, os representantes de Botafogo, Fluminense e Vasco foram prontamente contra a volta de pessoas nos estádios, argumentando, entre outros fatores, que o Rio de Janeiro ainda possui um alto número de casos do novo coronavírus.

Sem definição entre a maioria das partes envolvidas na reunião, o martelo não foi batido em relação a possível volta dos públicos. Com exceção do Flamengo, não é de interesse dos clubes em ter estádios com pessoas neste momento. A Ferj teve uma postura neutra durante a reunião, sem se opor a uma volta das pessoas no Maracanã.

Na última terça-feira, vale lembrar, a Ferj acenou com a chance de as partidas terem até 30% de público. O Flamengo, na reunião desta quarta-feira, levantou a possibilidade e concordou em ter até um terço da lotação máxima do Maracanã nos dois jogos da final, mas não foi maioria no encontro.