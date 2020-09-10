Flamengo divulga os atletas inscritos para a sequência da Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A Copa Libertadores está voltando e o Flamengo, atual campeão, divulgou a lista de jogadores inscritos para a sequência da competição. Ao todo, são 34 jogadores à disposição do técnico Domènec Torrent, que fará sua estreia no torneio na próxima quarta-feira, contra o Independiente Del Valle no Equador.

Além da presença de 14 jogadores formados na base do clube, não há grandes surpresas na lista de atletas. Confira todos os nomes inscrito pelo Fla abaixo.