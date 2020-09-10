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futebol

Flamengo divulga os atletas inscritos para a sequência da Libertadores

Atual campeão continental, o Rubro-Negro volta à disputa do Grupo A da Copa Libertadores na próxima quarta-feira...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 14:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 14:25
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A Copa Libertadores está voltando e o Flamengo, atual campeão, divulgou a lista de jogadores inscritos para a sequência da competição. Ao todo, são 34 jogadores à disposição do técnico Domènec Torrent, que fará sua estreia no torneio na próxima quarta-feira, contra o Independiente Del Valle no Equador.
Além da presença de 14 jogadores formados na base do clube, não há grandes surpresas na lista de atletas. Confira todos os nomes inscrito pelo Fla abaixo.
O duelo entre Del Valle e Flamengo é entre o líder e o vice-líder do Grupo A, com os dois times somando seis pontos após duas rodadas disputadas antes da paralisação por conta da pandemia do coronavírus. O time equatoriano leva vantagem sobre o Rubro-Negro no saldo de gols. Junior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil ainda não somaram pontos e completam a chave.

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