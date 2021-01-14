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futebol

Flamengo: Diego Alves dá novo passo em recuperação e fica perto de voltar

Goleiro é desfalque da equipe de Rogério Ceni há três rodadas; próximo jogo, contra o Goiás, pode contar com o retorno do titular da posição...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 18:57
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Diego Alves está mais perto de voltar a jogar pelo Flamengo. Nesta quinta-feira, pela primeira vez após a mais recente lesão na coxa direita, o camisa 1 treinou com Wagner Miranda, preparador de goleiros do clube. Nos dois últimos dias, ele havia apenas treinado no gramado com fisioterapeutas.Diego Alves foi desfalque do time de Rogério Ceni nos três últimos jogos - nos dois primeiros, Hugo Souza foi titular, enquanto César atuou no mais recente.
Curiosamente, o Flamengo não venceu no período em que Diego Alves é baixa - já são três jogos sem vencer, com duas derrotas nos dois últimos compromissos (para Fluminense e Ceará), além do empate com o Fortaleza.
Nesta quinta, contudo, Diego Alves ainda não treinou com o grupo. Além de treinar com o preparador de goleiro, ele seguiu realizando trabalhos leves com fisioterapeutas no campo do Ninho do Urubu.
Já quanto à linha, o técnico Rogério Ceni busca um substituto para o meia Gerson, que cumprirá suspensão automática. João Gomes e Diego Ribas são os mais cotados. O duelo da vez será contra o Goiás, nesta segunda, possivelmente com Diego Alves retornando à meta rubro-negra.
SITUAÇÃO DELICADA NA TABELA
> Ainda dá para o Fla? Confira e simule tabela do Campeonato Brasileiro
Faltando 10 rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo está em quarto lugar, com 49 pontos, a sete do líder São Paulo. O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Goiás, dia 18, em Goiânia e pela 30ª rodada.

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