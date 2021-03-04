Flamengo deve acelerar negociação por Rafinha com a chegada de empresário do lateral

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

As conversas entre Flamengo e estafe de Rafinha devem ser retomadas a todo vapor nos próximos dias, uma vez que Lincoln, ex-atleta e empresário do lateral-direito, desembarcará no Rio de Janeiro e se reunirá com dirigentes rubro-negros em prol de um avanço nas tratativas até o fim da semana.A informação inicial é do site "ge". Ao veículo, anteriormente, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, já havia comentado sobre a possibilidade de repatriação de Rafinha, lidando a negociação como "bem encaminhada, mas não certa". Restam convergências financeiras em cláusulas contratuais - o vínculo, se assinado, será até dezembro deste ano.

- Ele começou há um mês a sinalizar que queria voltar. Estamos conversando. O Bruno (Spindel) está conversando. Eu tenho uma relação direta com ele também, muito próxima. Estamos tentando ajustar. Não que ele não mereça ser valorizado pela história dele aqui, mas estamos com algumas prudências para finalizarmos esse caso, de um lado ou de outro. A reta final do Brasileiro tirou um pouco o nosso foco, porque estávamos concentrados só nos jogos. Mas vamos retomar. Está bem encaminhada, mas não está certa a contratação - falou Marcos Braz.

Natural de Londrina, no Paraná, Rafinha foi revelado e ganhou projeção para o futebol nacional no Coritiba, em 2003. Em seguida, seguiu para a Europa, onde ficou por 14 anos e teve passagens pelo Schalke 04, Genoa e Bayern de Munique. Em 2019, voltou ao Brasil e conquistou o Brasileiro e a Libertadores pelo Flamengo, além da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca.

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