AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Flamengo deseja sucesso e deixa transmissão 'a cargo do Fluminense ou da Globo'

Rubro-Negro, como visitante, enfrentará o Fluminense na quarta, em decisão da Taça Rio...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 18:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 18:31
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Em nota publicada nesta segunda, após sorteio da Ferj definir o Fluminense como mandante na decisão da Taça Rio na próxima quarta, o Flamengo reforçou que cumprirá integralmente o que está definido na Medida Provisória 984, que dá ao mandante a condição de negociar os direitos de transmissão.
A diretoria do Flamengo, portanto, reforça que está "a cargo do Fluminense, ou da Rede Globo de Televisão, definir como, onde e se será transmitido o jogo."
Confira, na íntegra, o posicionamento do Flamengo.
'Com o sorteio realizado na manhã desta segunda-feira (6), na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, ficou decidido que o mandante do jogo final da Taça Rio, entre Flamengo e Fluminense, será o Fluminense Football Club.
Sendo assim, de acordo com o que determina a MP 984/2020, publicada pelo Governo Federal, os direitos de transmissão desta partida serão exclusivamente do clube tricolor e de sua parceira Rede Globo de Televisão.
Ficará a cargo do Fluminense, ou da Rede Globo de Televisão, definir como, onde e se será transmitido o jogo.
O Clube de Regatas do Flamengo, desde já, registra que cumprirá integralmente o que está definido na medida provisória, estando liberada assim sua imagem neste jogo para o Fluminense e/ ou a Rede Globo de Televisão.
Desejamos todo sucesso na transmissão, de forma que tanto a torcida rubro-negra quanto a tricolor possam assistir a um grande espetáculo de futebol."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de julho de 2026
Motorista é detido após acidente entre carros em Cachoeiro
Motorista é preso por embriaguez após causar acidente em Cachoeiro
Imagem de destaque
Eleições 2026: Lorenzo Pazolini declara apoio a Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados