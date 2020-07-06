Flamengo deseja sucesso e deixa transmissão 'a cargo do Fluminense ou da Globo'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em nota publicada nesta segunda, após sorteio da Ferj definir o Fluminense como mandante na decisão da Taça Rio na próxima quarta, o Flamengo reforçou que cumprirá integralmente o que está definido na Medida Provisória 984, que dá ao mandante a condição de negociar os direitos de transmissão.

A diretoria do Flamengo, portanto, reforça que está "a cargo do Fluminense, ou da Rede Globo de Televisão, definir como, onde e se será transmitido o jogo."

Confira, na íntegra, o posicionamento do Flamengo.

'Com o sorteio realizado na manhã desta segunda-feira (6), na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, ficou decidido que o mandante do jogo final da Taça Rio, entre Flamengo e Fluminense, será o Fluminense Football Club.

Sendo assim, de acordo com o que determina a MP 984/2020, publicada pelo Governo Federal, os direitos de transmissão desta partida serão exclusivamente do clube tricolor e de sua parceira Rede Globo de Televisão.

Ficará a cargo do Fluminense, ou da Rede Globo de Televisão, definir como, onde e se será transmitido o jogo.

O Clube de Regatas do Flamengo, desde já, registra que cumprirá integralmente o que está definido na medida provisória, estando liberada assim sua imagem neste jogo para o Fluminense e/ ou a Rede Globo de Televisão.