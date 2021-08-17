Flamengo dá novo passo para a contratação de Andreas Pereira

Crédito: Divulgação/Manchester United

Antenado ao mercado e com o pé no acelerador, o Flamengo deu mais um passo para fechar a segunda contratação na Era Renato Gaúcho. O clube já está ciente de que o Manchester United aceita emprestar Andreas Pereira por uma temporada, mas ainda não dá como certa a transferência pois, além da concorrência, há a necessidade de alinhavar a divisão no pagamento dos salários do meio-campista de 25 anos.A informação inicial é do site "ge". Os clubes também agilizam a negociação do valor a ser estipulado na opção de compra, nos moldes das últimas transferências concluídas pelo Fla, como a de Thiago Maia, junto ao Lille, Bruno Viana, cedido pelo Braga, e Kenedy, que está na iminência de ser emprestado pelo Chelsea e que pode ser comprado pelo Rubro-Negro por 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 62 milhões (estimado em contrato), em 2022.

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No início das negociações, o United, sem interesse no jogador para a temporada 2021/22, já havia sinalizado que tinha como preferência a venda imediata de Andreas, avisando que Everton e Fernebahçe também estavam interessados no atleta. Mas o atual rumo das conversas deixaram o Flamengo mais otimista nessa frente, visando repor a saída de Gerson.

Andreas Pereira tem cidadania belga e está no futebol europeu desde 2007, quando se juntou às divisões de base do PSV, da Holanda. Foi contratado pelo Manchester United ainda na base, em 2012, e, como profissional, já foi emprestado ao Granada e ao Valencia, da Espanha, e, na última temporada, à Lazio, da Itália, onde atuou em 33 partidas.

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