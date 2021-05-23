Flamengo chega ao 37º título de Carioca e aumenta supremacia no Rio de Janeiro; veja o ranking

A supremacia rubro-negra no Rio de Janeiro não para de crescer. Com a conquista do título de 2021, neste sábado, após vitória por 4 a 2 (no placar agregado), o Flamengo aumentou sua vantagem na liderança do ranking dos maiores campeões do Campeonato Carioca. Agora são 37 títulos, seguido pelo Fluminense, sua vítima nas duas últimas decisões, que tem 31.Veja os títulos do Carioca por clube