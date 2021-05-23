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Flamengo chega ao 37º título de Carioca e aumenta supremacia no Rio de Janeiro; veja o ranking

Maior campeão estadual, Rubro-Negro agora tem seis títulos a mais do que o Fluminense, segundo colocado na lista
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LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 23:36

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 23:36

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A supremacia rubro-negra no Rio de Janeiro não para de crescer. Com a conquista do título de 2021, neste sábado, após vitória por 4 a 2 (no placar agregado), o Flamengo aumentou sua vantagem na liderança do ranking dos maiores campeões do Campeonato Carioca. Agora são 37 títulos, seguido pelo Fluminense, sua vítima nas duas últimas decisões, que tem 31.Veja os títulos do Carioca por clube
Flamengo - 37(1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979*, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020 e 2021)
Fluminense - 31(1906, 1907*, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924*, 1936*, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005 e 2012)
Vasco - 24(1923, 1924*, 1929, 1934*, 1936*, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016)
Botafogo - 21(1907*, 1910, 1912*, 1930, 1932, 1933*, 1934*, 1935*, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018)
América-RJ - 7(1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935* e 1960)
Bangu - 2(1933* e 1966)
São Cristóvão - 1(1926)
Paissandu - 1(1912*)OBSERVAÇÕES:
*1907: Botafogo e Fluminense terminaram empatados e foram, posteriormente, declarados campeões
*1912, 1924, 1933, 1934, 1935, 1936 e 1979: foram realizadas duas competições

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