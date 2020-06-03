Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo cede volante do sub-20 e deve negociar mais crias do Ninho; relembre quem já partiu em 2020
futebol

Flamengo cede volante do sub-20 e deve negociar mais crias do Ninho; relembre quem já partiu em 2020

Matheus Alves seguiu os rumos de outras pratas da casa, como Yago Darub, Rafael Santos, Luiz Henrique, Reinier, Bill, Yuri César e Vitor Gabriel, e deixou o Rubro-Negro este ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2020 às 10:10

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 10:10

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A seguir com Jorge Jesus no comando técnico da equipe principal, o Flamengo tem visto um número considerado de crias do Ninho do Urubu partirem para um rumo distante do clube. Nesta semana, por exemplo, Matheus Alves tornou-se o oitavo jovem com idade relativa ao profissional a entrar neste recorte em 2020.
O Flamengo informou que o volante do sub-20 assinará com o Leixões, de Portugal, mas que o Rubro-Negro mantém 50% dos direitos econômicos do atleta, que assinou por três anos com o clube europeu.
Além de Matheus Alves, sete garotos, de 18 a 21 anos, ou seja, idade de transição do juniores para o profissional, deixaram o Flamengo este ano, seja por empréstimo (com passe fixado) ou venda. São eles: o goleiro Yago Darub (Red Bull Brasil), o zagueiro Rafael Santos (Apoel), os meio-campistas Luiz Henrique (Fortaleza) e Reinier (Real Madrid) e os atacantes Bill (CRB), Yuri César (Fortaleza) e Vitor Gabriel (Braga).Matheus em ação pela base do Fla (Foto: Divulgação/Flamengo)Dos supracitados, três rumaram à Europa: Reinier, maior promessa do clube após a saída de Vinícius Júnior e também vendido ao Real, por R$ 136 milhões, Rafael Santos, emprestado ao Apoel até maio de 2022, e Vitor Gabriel, cedido ao ao Braga, de Portugal, por um ano. Os dois últimos têm valor de mercado na casa dos 200 mil euros e 50 mil euros, respectivamente, de acordo com o site especializado em valores Transfermarkt.
O Flamengo ainda busca enxugar mais o elenco profissional e conta com a saída de outros atletas nesta faixa etária. Matheus Dantas, Hugo Moura e Vinicius Souza, Pepê e Lucas Silva, todos com a idade estourada para o sub-20, são outros crias do Ninho que podem ser negociados em breve.
Além de dar rodagem a jogadores que considera promissores para o futuro, como Yuri César, o Fla visa afrouxar a folha salarial e equilibrar as finanças, principalmente com os recentes gastos envolvendo a permanência de Jesus e os naturais prejuízos ocasionados pela pandemia do novo coronavírus.E MAIS:Fim da espera! Jorge Jesus aceita renovar com o Flamengo até 2021'Até quando nós, negros, seremos discriminados pela cor de nossa pele?', questiona Bruno HenriqueLéo Duarte sofre lesão e desfalcará o Milan por até um mês E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados