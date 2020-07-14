Flamengo anuncia a contratação de armador campeão e MVP pela Seleção

Crédito: Divulgação / CRF

Depois de renovações de nomes importantes, como Olivinha e Marquinhos, e do técnico Gustavo de Conti, o Flamengo anunciou a contratação do armador Yago Mateus, de 21 anos. Atleta da Seleção Brasileira, o jovem chega ao Rubro-Negro após passagem pelo Paulistano. Na equipe paulista, o novo camisa 2 do Mengão foi campeão do NBB 17/18. Já com a Amarelinha, foi o MVP do título do Sul-Americano Sub-21, sobre a Argentina, e fez parte do elenco que disputou a última Copa do Mundo da modalidade.

Em suas primeiras palavras como jogador rubro-negro, o "Monstrinho", como é chamado, mostrou empolgação para vestir o Manto Sagrado.

- Sem dúvidas, representar o Flamengo vai ser muito especial, é um clube enorme, com uma torcida apaixonada e que abraça a equipe de basquete, joga junto sempre. É um clube com uma história no Brasil, no mundo, muitas pessoas que admiro estão no Flamengo e vou poder conviver novamente com eles, trabalhar de novo diariamente junto. Vai ser um privilégio. Vestir essa camisa vai ser uma sensação diferente.

- Quero aproveitar para dizer da minha gratidão e do meu carinho ao Paulistano, clube que me projetou, que me permitiu sonhar e alcançar muitos sonhos, conquistar títulos, chegar à Seleção Brasileira, me ajudou a me formar o jogador que sou hoje. Vou levar o CAP comigo pra sempre, agora como rival, mas com todo o respeito sempre - completou. Agora podendo jogar ao lado da Nação, o armador rasgou elogios.

- É uma torcida apaixonada, que entende do basquete, que apoia o tempo todo. Durante anos eu fui rival, enfrentei o Flamengo, e agora vou poder tê-los ao meu lado, torcendo por mim. Estou ansioso para ver a torcida gritando o meu nome... Vai ser maravilhoso. Tenho certeza de que muitas coisas boas vão acontecer".

Na última edição do Novo Basquete Brasil, o armador obteve médias de 16 pontos, três rebotes e cinco assistências por jogo.

- A expectativa é enorme, estou muito motivado em ajudar o clube a disputar todos os títulos. Poder chegar ao Flamengo e vivenciar isso vai ser algo gigante. O time vem de excelentes temporadas, eu também estou evoluindo, fazendo boas temporadas, e acho que tem tudo para ser uma combinação perfeita. Vou dar sempre o meu melhor.

OUTRAS OPÇÕES PARA ARMAR

A posição 1 do FlaBasquete está bem servida. Além do "Monstrinho", o argentino Franco Balbi, xodó da torcida, também será uma opção do técnico Gustavinho. Podendo absorver toda experiência do "Mago", o novo reforço rubro-negro não poupou palavras para descrever o camisa 6.

- Balbi é um jogador que admiro muito desde os primeiros contatos com ele. Eu respeito ele muito, sei que ele também me respeita, sempre conversamos e ter ele ao meu lado, podendo me ensinar, dividindo conhecimento e experiência, vai ser um privilégio, vai me ajudar a evoluir e seguir melhorando o meu nível"

SEGUNDO REFORÇO