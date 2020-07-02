Flamengo alcança expectativas com transmissão própria; veja os números

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo desenvolveu todo um trabalho de promoção e divulgação do jogo contra o Boavista e o resultado foi um sucesso. A transmissão com imagens pelos canais oficiais do clube - a primeira após a publicação da MP nº 984 - alcançou números expressivos durante a vitória por 1 a 0 sobre o Boavista, no Maracanã, sendo a maior live esportiva da história do Youtube no mundo.

Os recordes mirados pelo clube também foram alcançados. O pico de acessos simultâneos na FlaTV superou os 2,2 milhões, com a transmissão alcançando 14 milhões de visualizações no Youtube e impulsionando as inscrições no canal.

Foram cerca de 450 mil novos inscritos durante a transmissão - que começou duas horas antes da partida -, que fizeram a superar a barreira dos 4 milhões.

Nas redes sociais, a qualidade da transmissão recebeu elogios pela qualidade de imagem. O clube entregou um produto personalizado que agradou a Nação.

A transmissão foi muito celebrada internamente. Diferentes setores do clube estiveram focados no assunto, nos últimos meses, para viabilizar tal situação.

O entendimento é de que foi dado um passo histórico para o Rubro-Negro, que já pôde vislumbrar as possibilidades financeiras com a transmissão. Os valores não são revelados, mas o clube negociou patrocínios pontuais e também teve uma grande arrecadação através dos ingressos virtuais e contribuição dos espectadores no Youtube - engajamento que rendeu elogios do presidente.