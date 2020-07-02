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futebol

Flamengo alcança expectativas com transmissão própria; veja os números

Rubro-Negro fez a transmissão da vitória sobre o Boavista em seus canais oficiais...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 10:00

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 10:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo desenvolveu todo um trabalho de promoção e divulgação do jogo contra o Boavista e o resultado foi um sucesso. A transmissão com imagens pelos canais oficiais do clube - a primeira após a publicação da MP nº 984 - alcançou números expressivos durante a vitória por 1 a 0 sobre o Boavista, no Maracanã, sendo a maior live esportiva da história do Youtube no mundo.
Os recordes mirados pelo clube também foram alcançados. O pico de acessos simultâneos na FlaTV superou os 2,2 milhões, com a transmissão alcançando 14 milhões de visualizações no Youtube e impulsionando as inscrições no canal.
Foram cerca de 450 mil novos inscritos durante a transmissão - que começou duas horas antes da partida -, que fizeram a superar a barreira dos 4 milhões.
Nas redes sociais, a qualidade da transmissão recebeu elogios pela qualidade de imagem. O clube entregou um produto personalizado que agradou a Nação.
A transmissão foi muito celebrada internamente. Diferentes setores do clube estiveram focados no assunto, nos últimos meses, para viabilizar tal situação.
O entendimento é de que foi dado um passo histórico para o Rubro-Negro, que já pôde vislumbrar as possibilidades financeiras com a transmissão. Os valores não são revelados, mas o clube negociou patrocínios pontuais e também teve uma grande arrecadação através dos ingressos virtuais e contribuição dos espectadores no Youtube - engajamento que rendeu elogios do presidente.
- A grande festa é da torcida, com uma participação gigantesca e mostrando que esse é o caminho certo. Canal direto com a nossa torcida, que é algo muito importante - afirmou Rodolfo Landim, o mandatário rubro-negro, após o jogo.

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