Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo acerta a contratação de David Luiz

Zagueiro estava livre no mercado desde que deixou o Arsenal, em junho deste ano; diretoria manteve discrição na negociação por David Luiz...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 19:16

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 19:16

Crédito: AFP
A "novela David Luiz" se aproxima do fim. Nesta sexta-feira, após uma reunião entre dirigentes do Flamengo e representantes do zagueiro, o Rubro-Negro encaminhou a contratação do jogador.
> Filipe Luís é o único jogador com pelo menos mil passes certos no Brasileirão David Luiz estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Arsenal, da Inglaterra, e firma contrato até dezembro de 2022. Apenas a assinatura do contrato separa o clube carioca de um anúncio oficial. A informação foi dada inicialmente pelo site "ge".No fim do mês passado, em entrevista coletiva, questionado sobre David Luiz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afastou a possibilidade de contratá-lo. O dirigente, inclusive, afirmou "ser pouco provável" que o atleta reforçasse o clube. Apesar de todas essas negativas, a diretoria manteve a discrição e seguiu as tratativas para que a negociação tivesse um final feliz.
Vale destacar que o carinho da torcida nas redes sociais sensibilizou o jogador. Com aquisição, David Luiz se junta a Rodrigo Caio, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Gabriel Noga como opões para a zaga do time comandado por Renato Gaúcho.
> Veja a tabela do Brasileirão
Na carreira, David Luiz conquistou 21 títulos. São eles: Campeonato Português, Taça da Liga Portuguesa (3) Campeonato Francês (2), Taça da Liga Francesa (2), Copa da França (2), "Trophée des Champions (2), Taça da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra (3) e Supercopa da Inglaterra. Além disso, o zagueiro também conquistou uma Copa das Confederações, uma Liga dos Campeões e duas Europas League.
Uma dos possíveis destinos de David Luiz, antes de fechar com o Flamengo, era o Benfica. O jogador tem identificação com o clube português e boa relação com o técnico Jorge Jesus. No entanto, as tratativas com os lusitanos não foram para frente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados