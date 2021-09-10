Flamengo acerta a contratação de David Luiz

Crédito: AFP

A "novela David Luiz" se aproxima do fim. Nesta sexta-feira, após uma reunião entre dirigentes do Flamengo e representantes do zagueiro, o Rubro-Negro encaminhou a contratação do jogador.

> Filipe Luís é o único jogador com pelo menos mil passes certos no Brasileirão David Luiz estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Arsenal, da Inglaterra, e firma contrato até dezembro de 2022. Apenas a assinatura do contrato separa o clube carioca de um anúncio oficial. A informação foi dada inicialmente pelo site "ge".No fim do mês passado, em entrevista coletiva, questionado sobre David Luiz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afastou a possibilidade de contratá-lo. O dirigente, inclusive, afirmou "ser pouco provável" que o atleta reforçasse o clube. Apesar de todas essas negativas, a diretoria manteve a discrição e seguiu as tratativas para que a negociação tivesse um final feliz.

Vale destacar que o carinho da torcida nas redes sociais sensibilizou o jogador. Com aquisição, David Luiz se junta a Rodrigo Caio, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Gabriel Noga como opões para a zaga do time comandado por Renato Gaúcho.

> Veja a tabela do Brasileirão

Na carreira, David Luiz conquistou 21 títulos. São eles: Campeonato Português, Taça da Liga Portuguesa (3) Campeonato Francês (2), Taça da Liga Francesa (2), Copa da França (2), "Trophée des Champions (2), Taça da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra (3) e Supercopa da Inglaterra. Além disso, o zagueiro também conquistou uma Copa das Confederações, uma Liga dos Campeões e duas Europas League.