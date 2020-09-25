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Fla pede adiamento de jogo contra o Palmeiras no STJD e espera CBF

Por conta do surto de Covid-19, que infectou boa parte da delegação que viajou ao Equador para os jogos da Libertadores, Rubro-Negro pede a remarcação de jogo do Brasileiro...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 21:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 21:08
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O imbróglio envolvendo a partida do próximo domingo entre Palmeiras e Flamengo segue sem um veredito. Na noite desta quinta-feira, o Rubro-Negro protocolou um pedido de urgência junto ao STJD para o adiamento do jogo contra o Alviverde, e espera uma resposta da CBF.A entidade máxima do futebol brasileiro tem até 24 horas para decidir se acata o pedido do Flamengo, ou se a partida irá acontecer normalmente, como defende o Palmeiras, que se pronunciou por meio de nota oficial dos próprios jogadores na tarde desta quinta-feira.
Em meio aos casos de Covid-19 e lesionados, o Flamengo teria cerca de 18 desfalques para o possível jogo do próximo domingo, incluindo o treinador Domènec Torrent, que também testou positivo no retorno do Equador.

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