Fla pede adiamento de jogo contra o Palmeiras no STJD e espera CBF

O imbróglio envolvendo a partida do próximo domingo entre Palmeiras e Flamengo segue sem um veredito. Na noite desta quinta-feira, o Rubro-Negro protocolou um pedido de urgência junto ao STJD para o adiamento do jogo contra o Alviverde, e espera uma resposta da CBF.A entidade máxima do futebol brasileiro tem até 24 horas para decidir se acata o pedido do Flamengo, ou se a partida irá acontecer normalmente, como defende o Palmeiras, que se pronunciou por meio de nota oficial dos próprios jogadores na tarde desta quinta-feira.