Fim da linha: Vanderlei Luxemburgo deixa o Vasco após o Brasileiro

A intenção de Vanderlei Luxemburgo de continuar no Vasco não será transformada em realidade. O treinador deixa o comando do Vasco após o jogo desta quinta-feira, contra o Goiás. A informação foi publicada originalmente pelo jornalista Gilmar Ferreira, do Jornal Extra.A segunda passagem de Luxa pela Colina terá, então, os 12 jogos aos quais foi inicialmente projetada. Nos 11 até aqui, duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Pior aproveitamento entre os treinadores do Cruz-Maltino na temporada.