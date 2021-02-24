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Fim da linha: Vanderlei Luxemburgo deixa o Vasco após o Brasileiro

Treinador guiou os últimos passos do Vasco na luta contra o rebaixamento, mas o time chega na última rodada dependendo de uma improvável combinação de resultados...
LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 19:01

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 19:01

Crédito: Foi a segunda passagem de Vanderlei Luxemburgo como técnico do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco
A intenção de Vanderlei Luxemburgo de continuar no Vasco não será transformada em realidade. O treinador deixa o comando do Vasco após o jogo desta quinta-feira, contra o Goiás. A informação foi publicada originalmente pelo jornalista Gilmar Ferreira, do Jornal Extra.A segunda passagem de Luxa pela Colina terá, então, os 12 jogos aos quais foi inicialmente projetada. Nos 11 até aqui, duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Pior aproveitamento entre os treinadores do Cruz-Maltino na temporada.
O iminente rebaixamento do Vasco vai se dando, na reta final, com as mãos do treinador de 68 anos. Um final bem diferente da temporada 2019, quando a reação, com mais tempo, foi bem sucedida e Luxa só não ficou porque não houve acordo com a então diretoria, comandada por Alexandre Campello.

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