Filme documentário “Em busca da história do Cruzeiro” é o campeão do Festival Cinefoot

Os cerca de 40 profissionais que trabalharam no projeto, além de uma legião de quase 9 milhões de torcedores tiveram motivos para comemorar nessa quinta-feira, 09/12, após o anúncio de que o filme documentário “Em Busca da História do Cruzeiro” é o campeão da 12ª edição do Festival de Cinema de Futebol – CINEFOOT. A obra, dirigida por Gustavo Nolasco e André Amparo, mostra os primórdios da história do Palestra/Cruzeiro e foi premiada como o melhor filme da mostra competitiva internacional de longas-metragens.

A escolha foi por votação do júri popular, e o filme sobre o Cruzeiro disputou com oito produções do Brasil, Chile, Espanha, Argentina, México e Inglaterra. Em segundo lugar na categoria longa-metragem do CINEFOOT ficaram outros dois filmes brasileiros, com o “O Vice de Ouro”, do diretor Nícollas de Oliveira, e, em terceiro, “Invictos - O Título da Lusa na Copinha de 1991”, de Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento.

-A programação do CINEFOOT é rica, plural e caracterizada pela diversidade exatamente por abrigar os mais variados prismas da abordagem audiovisual sobre o futebol: as faces esportiva, humana, social, histórica e cultural. E “Em Busca da História do Cruzeiro” teve a capacidade de reunir todos estes olhares, se transformando numa obra indispensável para quem ama o futebol, sendo ou não cruzeirense- disse Antônio Leal, idealizador e diretor do festival Cinefoot. Presidente do Instituto Palestra Itália, Lidson Potsch Magalhães celebrou a conquista do projeto, que foi realizado pelo IPITA, em parceria com o Instituto Vivas e viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

-É uma alegria imensa para nós saber que um projeto como esse foi premiado no festival, que é o principal na América Latina. Essa premiação é resultado de um trabalho maravilhoso, feito com muita dedicação por toda a equipe. Foram muitos meses de trabalho, e em meio aos desafios de uma pandemia. Parabéns a todos os profissionais, aos competentíssimos diretores e também a torcida, que tem agora esse importante legado- afirmou.

Em Busca da História do Cruzeiro é um mergulho nos acervos e memórias do Palestra Itália / Cruzeiro Esporte Clube, fundado em 1921 por operários, jogadores, torcedores e imigrantes italianos que queriam ter um time para chamar de seu. O filme também é uma das ações que marcam o primeiro Centenário da instituição.

Torcedores, ídolos, ex-jogadores, cronistas e historiadores são os personagens que recontam, com revelações emocionantes e inéditas, a trajetória de superação de preconceitos e perseguições e as conquistas que transformaram o Palestra Itália no multicampeão Cruzeiro, o maior clube de Minas Gerais.

A produção do filme contou com uma equipe de mais de 40 profissionais e colaboradores, e gerando empregos diretos no setor audiovisual.

Com realização do Instituto Palestra Itália, Instituto Vivas, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, o filme foi viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com patrocínio da Construtora Uni, do Grupo Sada, da Nova Safra Food Service e da Vilma Alimentos, além de uma dezena de torcedores cruzeirenses que doaram via dedução do imposto de renda de pessoa física.

Veja aqui o filme: https://bit.ly/3g7EgQx