Filho de Diego Simeone diz que sonha em jogar no Atlético de Madrid: 'Com ou sem meu pai'

Crédito: Divulgação / Cagliari / Site oficial

Filho do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, o atacante Giovanni Simeone, em entrevista à "ESPN", afirmou que tem o sonho de jogar pelos Colchoneros, mesmo que seu pai não seja o treinador.

- Se eu gostaria de jogar pelo Atlético? Mais do que tudo, porque ele (Diego Simeone) está em um clube onde eu sempre quis ir atuar quando garoto. É inevitável que eu queira ir. Lá está o "meu velho", mas se ele não estivesse lá, eu também gostaria de ir ao Atlético, porque realmente quero isso, é o que eu gostaria - disse Gio, como é chamado.

Nascido na Espanha, o jogador escolheu defender a Argentina. Revelado pelo River Plate, Giovanni atuou também pelo Banfield antes de chegar à Europa para defender o Genoa. Atualmente pertence à Fiorentina, mas está emprestado ao Cagliari.