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Filho de Diego Simeone diz que sonha em jogar no Atlético de Madrid: 'Com ou sem meu pai'

Giovanni Simeone, de 25 anos, é um dos destaques do Cagliari na temporada. Atleta disse que sonha em jogar pelos Colchoneros desde pequeno...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2020 às 18:47
Crédito: Divulgação / Cagliari / Site oficial
Filho do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, o atacante Giovanni Simeone, em entrevista à "ESPN", afirmou que tem o sonho de jogar pelos Colchoneros, mesmo que seu pai não seja o treinador.
- Se eu gostaria de jogar pelo Atlético? Mais do que tudo, porque ele (Diego Simeone) está em um clube onde eu sempre quis ir atuar quando garoto. É inevitável que eu queira ir. Lá está o "meu velho", mas se ele não estivesse lá, eu também gostaria de ir ao Atlético, porque realmente quero isso, é o que eu gostaria - disse Gio, como é chamado.
Nascido na Espanha, o jogador escolheu defender a Argentina. Revelado pelo River Plate, Giovanni atuou também pelo Banfield antes de chegar à Europa para defender o Genoa. Atualmente pertence à Fiorentina, mas está emprestado ao Cagliari.
Pelo time da Sardenha, Gio marcou 10 gols na temporada, em 30 partidas. Ele é o vice-artilheiro do clube na temporada, atrás apenas do brasileiro João Pedro, que balançou as redes 18 vezes.

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