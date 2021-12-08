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Filho de brasileiros, Leo Folla elogia nível do futebol nos Estados Unidos: 'Melhorado muito nos últimos anos'

O zagueiro estadunidense, que defende o FC Tulsa, também projeta a busca dos compatriotas pelo título da Copa do Mundo
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LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 11:46

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 11:46

O zagueiro Leo Folla tem uma particularidade em sua vida pessoal. Filho de brasileiros, o jogador de 26 anos nasceu em Nova Iorque e possui cidadania múltipla, já que seu pai também detém a descendência italiana. Atualmente no FC Tulsa, time do estado de Oklahoma, o defensor falou sobre o nível do futebol no país e destacou a importância da criação de Séries B e C.> Quem foi a grande revelação do Brasileirão? Veja os votos da redação do L!- O nível de futebol aqui nos EUA tem melhorado muito nos últimos anos. Antigamente, poucos jogadores daqui estavam jogando nas grandes ligas europeias. Agora tem um mercado de jovens sendo revelados aqui e indo para Europa. Com a construção de uma Série B nos EUA e Série C mais estável, isso dá mais chances para os jogadores, principalmente jovens. Não é tão mais comum essa rota de ir para faculdade e depois se tornar profissional, como eu fiz. Agora, os jovens ultrapassam a faculdade e vão direto para o profissional - contou o zagueiro.
Leo Folla ainda falou sobre a o futebol no Brasil e classificou a "paixão" e o "amor" do brasileiro pelo esporte como "incomparável". Apesar disso, ele afirmou que, se no futuro tiver a chance de escolher entre as duas seleções, dará preferência ao do país em que nasceu.
- Sempre quis jogar no Brasil, mas realmente nunca tive a oportunidade. A paixão e o amor que o brasileiro tem pelo futebol é incomparável. A cultura do futebol no Brasil é imensa e as ligas no Brasil refletem isso. Se um dia eu tiver que que escolher uma seleção para jogar, acho que seria os EUA. Do jeito que o futebol está evoluindo nos EUA, acho que daqui uns cinco a dez anos a seleção americana vai ter um boa oportunidade de ganhar uma Copa do Mundo. Como eu cresci aqui, me formei e morei na maioria da minha vida, tenho muito amor pela a cidade de NY e o país mesmo - relatou.
Crédito: LeoFollaacreditaque,nofuturo,aseleçãodosEUAteráchancesdevenceraCopadoMundo(Foto:Divulgação/FCTulsa

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