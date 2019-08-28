Fifa pode liberar ingressos para alunos da rede pública no Mundial Sub-17

Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber 16 partidas do Mundial Sub-17. E o torcedor capixaba recebeu uma notícia animadora na manhã desta quarta-feira (28): os ingressos vão custar R$ 5,00 para dois jogos. Mas como o objetivo da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) é fazer do Klebão a praça esportiva com maior registro de público da competição, o secretário Júnior Abreu solicitou à Fifa ingressos para alunos da rede pública. O estádio, em, vai receber. E o torcedor capixaba recebeu uma notícia animadora na manhã desta quarta-feira (28):. Mas como o objetivo da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) é fazer do Klebão a praça esportiva com maior registro de público da competição, o secretário Júnior Abreu solicitou à Fifa ingressos para alunos da rede pública.

O Kleber Andrade receberá 16 jogos do Mundial Sub-17 entre o final de outubro e início de novembro Crédito: Bernardo Coutinho

"O ingresso a R$ 5,00, sem dúvida, é um incentivo para os capixabas lotarem o estádio. Mas já solicitamos à Fifa a liberação de ingressos para alunos da rede pública. Poderá ser para alunos da rede pública estadual e para alunos da rede municipal de Cariacica. Temos uma carência desse tipo de espetáculo no Estado e queremos que o maior número de pessoas tenham condições de participar do evento", declarou.

Fifa.com/tickets. É bom o torcedor ficar atento ao início das vendas para não perder a oportunidade de assitir de perto os jovens jogadores mais promissores do mundo no Kleber Andrade. A venda de ingressos para o torneio terá início na sexta-feira (30), a partir das 12h, no site. É bom o torcedor ficar atento ao início das vendas para não perder a oportunidade de assitir de perto os jovens jogadores mais promissores do mundo no Kleber Andrade.

Com preços a partir de R$ 5,00, as entradas estarão disponíveis em duas categorias. Ambas darão acesso às duas partidas de cada rodada dupla da competição. Os titulares de cartões Visa terão a oportunidade exclusiva de comprar ingressos com 50% de desconto durante a Pré-Venda Visa, entre as 12h da sexta-feira (30) até as 12h do dia 9 de setembro. Após essa data, a venda será aberta aos demais torcedores.

CONFIRA OS JOGOS NO KLEBÃO

27 de outubro - 17h - Estados Unidos x Senegal

27 de outubro - 20h - Japão x Holanda

28 de outubro - 17h - Espanha x Argentina

28 de outubro - 20h - Tadjiquistão x Camarões

30 de outubro - 17h - Holanda x Senegal

30 de outubro - 20h - Estados Unidos x Japão

31 de outubro - 17h - Espanha x Tadjiquistão

31 de outubro - 20h - Camarões x Argentina

02 de novembro - 17h - Chile x Coreia do Sul

02 de novembro - 20h - Senegal x Japão

03 de novembro - 17h - Argentina x Tadjiquistão

03 de novembro - 20h - México x Ilhas Salomão

07 de novembro - 20h - Oitavas de final (1ºF x 2ºE)

07 de novembro - 16h30 - Oitavas de final (2ºB x 2ºF)

10 de novembro - 16h30 - Quartas de final