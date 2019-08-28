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Futebol

Fifa pode liberar ingressos para alunos da rede pública no Mundial Sub-17

Com o objetivo de fazer do Klebão a praça esportiva com maior registro de público da competição, a Secretaria de Esportes já enviou solicitação à Fifa

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 17:10
O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber 16 partidas do Mundial Sub-17. E o torcedor capixaba recebeu uma notícia animadora na manhã desta quarta-feira (28): os ingressos vão custar R$ 5,00 para dois jogos. Mas como o objetivo da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) é fazer do Klebão a praça esportiva com maior registro de público da competição, o secretário Júnior Abreu solicitou à Fifa ingressos para alunos da rede pública.   
O Kleber Andrade receberá 16 jogos do Mundial Sub-17 entre o final de outubro e início de novembro Crédito: Bernardo Coutinho
"O ingresso a R$ 5,00, sem dúvida, é um incentivo para os capixabas lotarem o estádio. Mas já solicitamos à Fifa a liberação de ingressos para alunos da rede pública. Poderá ser para alunos da rede pública estadual e para alunos da rede municipal de Cariacica. Temos uma carência desse tipo de espetáculo no Estado e queremos que o maior número de pessoas tenham condições de participar do evento", declarou. 
A venda de ingressos para o torneio terá início na sexta-feira (30), a partir das 12h, no site Fifa.com/tickets. É bom o torcedor ficar atento ao início das vendas para não perder a oportunidade de assitir de perto os jovens jogadores mais promissores do mundo no Kleber Andrade. 
 Com preços a partir de R$ 5,00, as entradas estarão disponíveis em duas categorias. Ambas darão acesso às duas partidas de cada rodada dupla da competição. Os titulares de cartões Visa terão a oportunidade exclusiva de comprar ingressos com 50% de desconto durante a Pré-Venda Visa, entre as 12h da  sexta-feira (30) até as 12h do dia 9 de setembro. Após essa data, a venda será aberta aos demais torcedores.
CONFIRA OS JOGOS NO KLEBÃO
27 de outubro - 17h - Estados Unidos x Senegal
27 de outubro - 20h - Japão x Holanda
28 de outubro - 17h - Espanha x Argentina
28 de outubro - 20h - Tadjiquistão x Camarões
30 de outubro - 17h - Holanda x Senegal
30 de outubro - 20h - Estados Unidos x Japão
31 de outubro - 17h - Espanha x Tadjiquistão
31 de outubro - 20h - Camarões x Argentina
02 de novembro - 17h - Chile x Coreia do Sul
02 de novembro - 20h - Senegal x Japão
03 de novembro - 17h - Argentina x Tadjiquistão
03 de novembro - 20h - México x Ilhas Salomão
07 de novembro - 20h - Oitavas de final (1ºF x 2ºE)
07 de novembro - 16h30 - Oitavas de final (2ºB x 2ºF)
10 de novembro - 16h30 - Quartas de final
10 de novembro - 20h - Quartas de final

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