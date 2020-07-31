Fernando Llorente, do Napoli, interessa quatro clubes europeus

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O atacante Fernando Llorente, do Napoli, gerou interesse de quatro clubes para a próxima temporada. De acordo com o “Corriere dello Sport”, Parma, Genoa e Lille são as equipes favoritas que querem a contratação do veterano. O Benevento, time que Filippo Inzaghi recém promovido para a primeira divisão italiana, corre por fora na disputa.

As negociações só devem acontecer após o fim do Campeonato Italiano, uma vez que o Genoa corre risco de ser rebaixado para a segunda divisão. Caso seja relegado, o espanhol poderia descartar uma das opções e focar nas outras três. O clube francês pode ser o mais interessante por jogar Liga Europa.