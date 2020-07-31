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Fernando Llorente, do Napoli, interessa quatro clubes europeus

Veterano teve poucos minutos de jogo na equipe italiana e deve deixar time comandado por Gattuso apesar de ter mais um ano de contrato. França pode ser destino do atacante...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 09:19

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 09:19

Crédito: AFP
O atacante Fernando Llorente, do Napoli, gerou interesse de quatro clubes para a próxima temporada. De acordo com o “Corriere dello Sport”, Parma, Genoa e Lille são as equipes favoritas que querem a contratação do veterano. O Benevento, time que Filippo Inzaghi recém promovido para a primeira divisão italiana, corre por fora na disputa.
As negociações só devem acontecer após o fim do Campeonato Italiano, uma vez que o Genoa corre risco de ser rebaixado para a segunda divisão. Caso seja relegado, o espanhol poderia descartar uma das opções e focar nas outras três. O clube francês pode ser o mais interessante por jogar Liga Europa.
Apesar de ter contrato com o Napoli até 2021, a imprensa italiana acredita que a permanência de Llorente não deve acontecer por conta dos poucos minutos de jogo durante a temporada. Além disso, após o retorno dos campeonatos nacionais, o espanhol sofreu com lesão, o que impossibilitou sua presença nas últimas partidas.

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