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Sob nova direção

Fernando Diniz se diz orgulhoso de chegar ao Vasco

Técnico vive os primeiros dias e estará à beira do campo pela primeira vez nesta quinta-feira (16), contra o CRB. Treinador tem missão de comandar uma arrancada histórica

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 14:25

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 14:25
Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva já como o novo técnico do Vasco
Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva já como o novo técnico do Vasco Crédito: RAFAEL RIBEIRO/VASCO
Fernando Diniz falou à imprensa e à torcida nesta segunda-feira (13). Apresentado oficialmente, o treinador, que comandou o primeiro treino no Vasco no último domingo (12), valorizou a história do clube. Mesmo que o momento atual seja de desempenho sofrível dentro de campo.
"Não vim para um time de Série B, eu vim para o Vasco. O Vasco é um gigante. Dentro e fora de campo, sempre se posicionou do lado certo da história. Tem muitas coisas no Vasco que me comovem. Estou muito feliz de estar aqui", garantiu Diniz.
Treinador caracterizado por um jogo de muita posse de bola, o ex-comandante do Santos afirmou, ao longo da entrevista coletiva, que não se incomoda com as críticas que sofre pela falta de resultado. Por outro lado, garante se empenhar para as ideias que defende sejam bem sucedidas, agora no clube de São Januário.
"Futebol é como a vida. É entrega total da minha vida, daquilo que eu sou. As coisas mais importantes são a coragem, a vontade e a solidariedade. Isso antecede ao estilo de jogo. Para que aconteça, precisa desses elementos. Que a coragem esteja presente, a vontade, e que a solidariedade estejam presentes", definiu.

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