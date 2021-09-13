Fernando Diniz se diz orgulhoso de chegar ao Vasco

Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva já como o novo técnico do Vasco Crédito: RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Fernando Diniz falou à imprensa e à torcida nesta segunda-feira (13). Apresentado oficialmente, o treinador, que comandou o primeiro treino no Vasco no último domingo (12), valorizou a história do clube. Mesmo que o momento atual seja de desempenho sofrível dentro de campo.

"Não vim para um time de Série B, eu vim para o Vasco. O Vasco é um gigante. Dentro e fora de campo, sempre se posicionou do lado certo da história. Tem muitas coisas no Vasco que me comovem. Estou muito feliz de estar aqui", garantiu Diniz.

Treinador caracterizado por um jogo de muita posse de bola, o ex-comandante do Santos afirmou, ao longo da entrevista coletiva, que não se incomoda com as críticas que sofre pela falta de resultado. Por outro lado, garante se empenhar para as ideias que defende sejam bem sucedidas, agora no clube de São Januário.