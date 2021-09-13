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Fernando Diniz se apresenta à torcida nesta segunda e inicia semana importante para o Vasco na Série B

O técnico já comandou seu primeiro treino no CT Moacyr Barbosa de olho no duelo contra o CRB, na quinta, às 19h, no Rei Pelé. Ele irá se apresentar às 12h30 após o zagueiro Walber...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 10:00

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 10:00

Crédito: Fernando Diniz chegou ao Vasco e estreia na próxima quinta contra o CRB, no Rei Pelé (Rafael Ribeiro/Vasco
Essa semana será marcada pelo início da era Fernando Diniz no comando do Vasco. O técnico, que já promoveu o seu primeiro treinamento com o grupo no CT Moacyr Barbosa, será apresentado à torcida nesta segunda-feira. Ele participará de uma entrevista coletiva após a apresentação do zagueiro Walber, um dos reforços do antigo comandante Lisca, a partir do meio-dia. Neste domingo, o técnico realizou trabalhos físicos e técnicos em campo reduzido e também dirigiu uma atividade tática em campo aberto. Ele comandou as atividades ao lado do preparador físico Wagner Bertelli e dos auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera. O último tem forte identificação com o Cruz-Maltino e marcou um dos gols na final da Taça Guanabara 1994, diante do Fluminense.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A estreia do treinador está marcada para a próxima quinta-feira, às 19h, diante do CRB, no Rei Pelé. A diferença para o G4 é de oito pontos, e o quarto colocado é justamente a equipe alagoana. Essa configuração reforça a importância do jogo, já que em caso de revés, o Cruz-Maltino verá a distância para o pelotão de frente aumentar novamente.
Para o jogo desta quinta, o técnico poderá contar com o zagueiro Walber, que também irá se apresentar nesta segunda com transmissão da VascoTV. O nome do defensor já apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF e ele está apto para estrear. Resta saber quais serão as opções de Diniz para a defesa do Gigante da Colina, pois ele é adepto de um estilo de jogo de posse de bola e troca de passes desde a defesa.
+ Toque de bola x erros coletivos e individuais: os desafios de Fernando Diniz para ajustar a defesa do Vasco
O Vasco ainda trabalha parta que o nome do atacante equatoriano Jhon Sánchez apareça no BID para que ele tenha condições de jogo na quinta. O meia Sarrafiore, por sua vez, se recuperou da Covid-19 e segue treinando com o grupo para voltar a campo. Após o CRB, o time enfrentará o Cruzeiro, domingo às 16h, em São Januário.
Com apenas 5% de chance de conquistar o acesso, Diniz terá pela frente um grande desafio na carreira. Fazer a equipe de São Januário vencer pelo menos dez jogos dos quinze que faltam para o fim da competição. Sem tempo para implantar seu estilo, o técnico precisará mostrar que seu pensamento tem variações táticas de acordo com o elenco que tem em mãos. Vasco treinou domingo no CT Moacyr Barbosa (Rafael Ribeiro/Vasco)

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