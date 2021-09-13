Fernando Diniz se apresenta à torcida nesta segunda e inicia semana importante para o Vasco na Série B

Crédito: Fernando Diniz chegou ao Vasco e estreia na próxima quinta contra o CRB, no Rei Pelé (Rafael Ribeiro/Vasco

Essa semana será marcada pelo início da era Fernando Diniz no comando do Vasco. O técnico, que já promoveu o seu primeiro treinamento com o grupo no CT Moacyr Barbosa, será apresentado à torcida nesta segunda-feira. Ele participará de uma entrevista coletiva após a apresentação do zagueiro Walber, um dos reforços do antigo comandante Lisca, a partir do meio-dia. Neste domingo, o técnico realizou trabalhos físicos e técnicos em campo reduzido e também dirigiu uma atividade tática em campo aberto. Ele comandou as atividades ao lado do preparador físico Wagner Bertelli e dos auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera. O último tem forte identificação com o Cruz-Maltino e marcou um dos gols na final da Taça Guanabara 1994, diante do Fluminense.

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A estreia do treinador está marcada para a próxima quinta-feira, às 19h, diante do CRB, no Rei Pelé. A diferença para o G4 é de oito pontos, e o quarto colocado é justamente a equipe alagoana. Essa configuração reforça a importância do jogo, já que em caso de revés, o Cruz-Maltino verá a distância para o pelotão de frente aumentar novamente.

Para o jogo desta quinta, o técnico poderá contar com o zagueiro Walber, que também irá se apresentar nesta segunda com transmissão da VascoTV. O nome do defensor já apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF e ele está apto para estrear. Resta saber quais serão as opções de Diniz para a defesa do Gigante da Colina, pois ele é adepto de um estilo de jogo de posse de bola e troca de passes desde a defesa.

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O Vasco ainda trabalha parta que o nome do atacante equatoriano Jhon Sánchez apareça no BID para que ele tenha condições de jogo na quinta. O meia Sarrafiore, por sua vez, se recuperou da Covid-19 e segue treinando com o grupo para voltar a campo. Após o CRB, o time enfrentará o Cruzeiro, domingo às 16h, em São Januário.