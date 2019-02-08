Ferj deve adiar semifinal da Taça Guanabara entre Flamengo e Fluminense

Na madrugada desta sexta-feira (08) um incêndio atingiu o alojamento do clube, onde estavam atletas de 14 a 16 anos. O Corpo de Bombeiros confirmou dez mortos e três feridos. Cauan Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, de Fortaleza (CE), Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos e Jonathan Cruz Ventura, 15 anos, em estado mais grave, foram levados para o hospital.

Nesta quinta-feira (07) foi dia de folga para os atletas da base, por isso o número de jogadores no CT era relativamente menor. Na ausência de treino, muitos meninos aproveitam para ir para casa e passar um tempo com a família. Nessas situações permanecem do alojamento do clube apenas os jogadores de fora, que não possuem família no Rio de Janeiro. Os atletas dormiam no momento do incêndio.