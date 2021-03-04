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futebol

Ferj antecipa Botafogo x Resende, pelo Carioca, para o domingo

Por conta de compromisso do Glorioso pela Copa do Brasil, jogo pela 2ª rodada do Estadual foi adiantado em um dia; desejo do Alvinegro era colocar duelo para outra semana...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 15:54

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 15:54
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O calendário do Botafogo passou por uma mudança. Por conta do compromisso na Copa do Brasil, diante do Moto Club, na próxima quarta-feira, no Maranhão, a partida entre Botafogo e Resende, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, foi adiantada pela Ferj para este domingo, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
A partida estava originalmente marcada para a segunda-feira, às 21h. Como o duelo pela Copa do Brasil será na quarta-feira, o Botafogo teria menos de 48 horas de intervalo entre os jogos.
Como o LANCE! havia adiantado anteriormente, o desejo da diretoria do clube de General Severiano era de que a partida do Estadual fosse colocada em uma outra semana no futuro. Havia uma data livre entre os dias 13 e 21 março tanto para Botafogo quanto Resende.
Apesar disso, o desejo de ter um intervalo maior para o duelo decisivo pela Copa do Brasil foi parcialmente atendido. Agora, o Alvinegro terá 72 horas de intervalo entre a partida do Estadual para o jogo pela competição nacional, no Maranhão.

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