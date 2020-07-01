Fellipe Bastos prevê sucesso do Vasco em caso de classificação na Taça Rio: 'A gente está com muita fome'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Passa longe de ser fácil. Além de vencer o Madureira, nesta quinta-feira, o Vasco precisa de uma combinação de resultados para avançar à semifinal da Taça Rio. Mas nem por isso Fellipe Bastos joga a toalha. O volante cruz-maltino observa pelo outro lado: para ele, o perigo é para os rivais, se o time de São Januário avançar.

- A gente está com muita fome. Temos que fazer nosso trabalho contra o Madureira. Se deixar a gente chegar, com a vontade que a gente está, com a vontade que o Ramon está de fazer o trabalho dele com a gente - e a gente evoluir... se deixar a gente chegar, vai ser muito difícil - acredita Fellipe Bastos, conforme afirmou em entrevista à Vasco TV, na noite desta terça-feira.

Além da classificação na Taça Rio, já em curso, apesar da pandemia de COVID-19, o Vasco também precisa se recuperar na Copa do Brasil, que ainda não teve jogos retomados. No primeiro jogo pelo duelo válido pela terceira fase do mata-mata nacional, o time perdeu para o Goiás, em casa, por 1 a 0. Eliminação decidida? Não para Fellipe Bastos.