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Fellipe Bastos prevê sucesso do Vasco em caso de classificação na Taça Rio: 'A gente está com muita fome'

Volante do Cruz-Maltino está otimista pelo êxito do time no Estadual, embora ainda seja necessária uma combinação de resultados antes da semifinal...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 00:45

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 00:45

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Passa longe de ser fácil. Além de vencer o Madureira, nesta quinta-feira, o Vasco precisa de uma combinação de resultados para avançar à semifinal da Taça Rio. Mas nem por isso Fellipe Bastos joga a toalha. O volante cruz-maltino observa pelo outro lado: para ele, o perigo é para os rivais, se o time de São Januário avançar.
- A gente está com muita fome. Temos que fazer nosso trabalho contra o Madureira. Se deixar a gente chegar, com a vontade que a gente está, com a vontade que o Ramon está de fazer o trabalho dele com a gente - e a gente evoluir... se deixar a gente chegar, vai ser muito difícil - acredita Fellipe Bastos, conforme afirmou em entrevista à Vasco TV, na noite desta terça-feira.
Além da classificação na Taça Rio, já em curso, apesar da pandemia de COVID-19, o Vasco também precisa se recuperar na Copa do Brasil, que ainda não teve jogos retomados. No primeiro jogo pelo duelo válido pela terceira fase do mata-mata nacional, o time perdeu para o Goiás, em casa, por 1 a 0. Eliminação decidida? Não para Fellipe Bastos.
- As pessoas têm se equivocado bastante. É difícil, mas não é impossível. Impondo nosso ritmo de jogo, vamos brigar muito para passar. Ano que vem, o Vasco precisa estar na Libertadores. Ganhando as Copas ou pelo Brasileiro - entende o meio-campista.E MAIS:Tempo para análise e insatisfação: reunião da Junta Deliberativa do Vasco é canceladaRamon Menezes, o resgate: treinador recupera afastados e valoriza elenco do Vasco no início de trabalho E MAIS:

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