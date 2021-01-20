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Felipe Ximenes fala que sai pela porta da frente do Santos

Dirigente ocupava o cargo de superintendente de esportes e foi desligado do clube nessa terça-feira. Em nota, Ximenes valorizou o aproveitamento do time...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 21:37

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 21:37

Crédito: Divulgação
Demitido pelo Santos nessa terça-feira, o superintendente de esportes do clube Felipe Ximenes usou suas redes sociais para emitir uma nota oficial sobre o seu desligamento.No texto, o dirigente lembrou o aproveitamento do time durante seu período no clube e também destacou o fato do Santos estar próximo de disputar a final da Copa Libertadores da América.Felipe Ximenes foi desligado junto com o ex-zagueiro Márcio Santos, que era coordenador de futebol. As duas demissões eram esperadas no final da temporada, consequência da nova política estrutural do clube.Andrés Rueda assumiu o mandato como presidente do Peixe no dia 1º de janeiro e já promoveu outras mudanças na estrutura do clube. No entanto, o mandatário santista deixa claro a vontade de seguir com Cuca no comando do time para toda a temporada 2021.
Confira a nota oficial:Hoje, dia de 19 de janeiro, fui demitido do Santos Futebol Clube.
Meu vínculo com o clube, acordado com a antiga diretoria, terminaria no dia 24 de fevereiro próximo.
Agradeço profundamente à essa instituição centenária por ter me permitido defender suas cores.
Estive a frente da Superintendência de Esportes do clube por 113 dias, onde disputamos 26 jogos com aproveitamento de 65 %.
Entrego este cargo com a certeza do meu esforço máximo em prol do clube, com meus valores e princípios preservados e, com a equipe a 10 dias de disputar a final da Copa Libertadores de América.
Muito obrigado a todos os atletas, membros da Comissão Técnica, funcionários e diretoria do clube.
Saio pela porta da frente, como entrei.
Nada será como antes.

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