Felipe Ximenes fala que sai pela porta da frente do Santos

Demitido pelo Santos nessa terça-feira, o superintendente de esportes do clube Felipe Ximenes usou suas redes sociais para emitir uma nota oficial sobre o seu desligamento.No texto, o dirigente lembrou o aproveitamento do time durante seu período no clube e também destacou o fato do Santos estar próximo de disputar a final da Copa Libertadores da América.Felipe Ximenes foi desligado junto com o ex-zagueiro Márcio Santos, que era coordenador de futebol. As duas demissões eram esperadas no final da temporada, consequência da nova política estrutural do clube.Andrés Rueda assumiu o mandato como presidente do Peixe no dia 1º de janeiro e já promoveu outras mudanças na estrutura do clube. No entanto, o mandatário santista deixa claro a vontade de seguir com Cuca no comando do time para toda a temporada 2021.