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futebol

Felipe Melo tem 'primeira vez' ao erguer troféu de campeão

No ano em que tornou-se zagueiro e capitão, camisa 30 lidera o Palmeiras ao título e entra para o seleto grupo de jogadores que tiveram a honra de levar uma taça pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 19:41

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 19:41

Crédito: Felipe Melo campeão e capitão do Palmeiras no Paulistão de 2020 (Divulgação/CONMEBOL
Felipe Melo sempre deixou claro a vontade de fazer história com a camisa do Palmeiras desde a chegada. O primeiro passo foi dado com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2018 e agora ele volta a escrever um novo capítulo em sua trajetória com a camisa verde e branca.
O título do Campeonato Paulista para Felipe Melo é especial. Em nova função desde o começo da temporada, ele saiu do meio de campo para liderar a defesa menos vazada da competição.
A responsabilidade dobrou com a braçadeira de capitão. As escolhas de Vanderlei Luxemburgo surtiram efeito e Melo se tornou ainda mais importante. A campanha vitoriosa contou com a seriedade atrás e a cabeça boa na frente, quando abriu caminho para a classificação contra o Santo André, nas quartas de final.
Após o título, o zagueiro e capitão do Verdão comemorou a conquista e relembrou a final de 2018, quando o Corinthians foi campeão no Allianz em uma partida bastante polêmica.
- É um título importante, acho que nós merecemos esse título. Deus nos deu uma oportunidade de poder ganhar do nosso maior rival depois daquele jogo atípico aqui. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao grupo que lutou até o final, todo mundo que faz o Palmeiras grande - afirmou o camisa 30.
Do elenco atual, ninguém ganhou mais do que Felipe Melo e o Palmeiras é o clube pelo qual mais atuou na vitoriosa carreira. Até a chance de erguer a taça foram 26 partidas com o adereço. O zagueiro colocou mais uma faixa no peito, agora com outra no braço.

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