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futebol

Felipe Ferreira avalia temporada do Cuiabá e projeta reta final de Série B

Meio campista é um dos destaques do Dourado em 2020/21 fala sobre o encerramento da temporada e o foco que a equipe deve ter para garantir o acesso à Série A...
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Publicado em 

18 jan 2021 às 14:16

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 14:16

Crédito: A equipe do mato grosso ainda sonha com a promoção à Série A do Brasileirão(Divulgação / Cuiabá
Atualmente na terceira colocação do Campeonato Brasileiro Série B e com cinco pontos de vantagem para o primeiro time fora do G-4, o Cuiabá tem chances reais de garantir uma vaga na próxima edição do Brasileirão Série A, isso caso os bons resultados continuem chegando para a equipe mato-grossense nas três rodadas que restam na segunda divisão.
> Simule os próximos jogos da Série B para ver como terminará a classificação
Vivendo bom momento na equipe, o meia Felipe Ferreira, que está emprestado ao Dourado pela Ferroviária, falou sobre como a equipe está se comportando nesta fase final para que consigam atingir os seus objetivos e começar 2021 com o pé direito.- O grupo tem conversado bastante e trabalhado muito para melhorar seu desempenho em campo nos próximos jogos. Queremos terminar o ano com vitórias. A equipe vem se empenhando para que isso seja possível - comentou o meio campista.Com apenas uma derrota nos últimos sete jogos e com um feito inédito em 2020 de ser o primeiro clube mato-grossense a se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, o Cuiabá tem motivos de sobras para se contentar com o rendimento na temporada atual, mas os jogadores sabem que ainda falta confirmar o acesso para a Série A 2021.
- Estou feliz com a temporada que tenho feito. Venho me dedicando ao máximo para crescer e melhorar meu rendimento em campo com a camisa do clube - completou Felipe.Os três jogos que restam para que o Dourado encerre o Brasileirão Série B são contra Paraná (fora), Sampaio Corrêa (casa) e CRB (fora).

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