Felipe Ferreira avalia temporada do Cuiabá e projeta reta final de Série B

Atualmente na terceira colocação do Campeonato Brasileiro Série B e com cinco pontos de vantagem para o primeiro time fora do G-4, o Cuiabá tem chances reais de garantir uma vaga na próxima edição do Brasileirão Série A, isso caso os bons resultados continuem chegando para a equipe mato-grossense nas três rodadas que restam na segunda divisão.

Vivendo bom momento na equipe, o meia Felipe Ferreira, que está emprestado ao Dourado pela Ferroviária, falou sobre como a equipe está se comportando nesta fase final para que consigam atingir os seus objetivos e começar 2021 com o pé direito.- O grupo tem conversado bastante e trabalhado muito para melhorar seu desempenho em campo nos próximos jogos. Queremos terminar o ano com vitórias. A equipe vem se empenhando para que isso seja possível - comentou o meio campista.Com apenas uma derrota nos últimos sete jogos e com um feito inédito em 2020 de ser o primeiro clube mato-grossense a se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, o Cuiabá tem motivos de sobras para se contentar com o rendimento na temporada atual, mas os jogadores sabem que ainda falta confirmar o acesso para a Série A 2021.