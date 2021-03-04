Federação Portuguesa muda local de jogo das Eliminatórias da Copa

A Federação Portuguesa de Futebol alterou o local de jogo da primeira partida contra o Azerbeijão. O duelo seria realizado em Lisboa, mas será disputado em Turim, na Itália. A mudança se dá para que o técnico Fernando Santos possa contar com jogadores que atuam na Premier League.Por conta da pandemia da Covid-19, a Fifa determinou que não haveria obrigatoriedade dos clubes cederem jogadores para atuarem em países que estão na considerada zona vermelha do vírus. Caso os atleta fossem emprestados, teriam que fazer um isolamento de 10 dias ao voltarem.
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Portugal conta com diversos jogadores na Premier League, como Bruno Fernandes, Diogo Jota e uma legião que atua no Wolverhampton. Para poder utilizar esses atletas, que dificilmente seriam cedidos por seus treinadores, a mudança aconteceu.
Durante esta semana, Jurgen Klopp e Solskjaer, técnicos do Liverpool e Manchester United, já haviam declarado que não emprestariam seus atletas caso não fosse obrigatório. A Seleção Brasileira pode ser prejudicada caso o técnico dos Reds não libere Alisson, Fabinho e Firmino.