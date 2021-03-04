Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Federação Portuguesa muda local de jogo das Eliminatórias da Copa

Seleção de Portugal vai fazer prmeiro confronto na Itália para poder contar com atletas que atuam na Premier League e encontrariam dificuldades de jogar em Lisboa...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 13:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 13:06
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
A Federação Portuguesa de Futebol alterou o local de jogo da primeira partida contra o Azerbeijão. O duelo seria realizado em Lisboa, mas será disputado em Turim, na Itália. A mudança se dá para que o técnico Fernando Santos possa contar com jogadores que atuam na Premier League.Por conta da pandemia da Covid-19, a Fifa determinou que não haveria obrigatoriedade dos clubes cederem jogadores para atuarem em países que estão na considerada zona vermelha do vírus. Caso os atleta fossem emprestados, teriam que fazer um isolamento de 10 dias ao voltarem.
> Confira a tabela das Eliminatórias da Europa
Portugal conta com diversos jogadores na Premier League, como Bruno Fernandes, Diogo Jota e uma legião que atua no Wolverhampton. Para poder utilizar esses atletas, que dificilmente seriam cedidos por seus treinadores, a mudança aconteceu.
Durante esta semana, Jurgen Klopp e Solskjaer, técnicos do Liverpool e Manchester United, já haviam declarado que não emprestariam seus atletas caso não fosse obrigatório. A Seleção Brasileira pode ser prejudicada caso o técnico dos Reds não libere Alisson, Fabinho e Firmino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados