Federação Portuguesa muda local de jogo das Eliminatórias da Copa

A Federação Portuguesa de Futebol alterou o local de jogo da primeira partida contra o Azerbeijão. O duelo seria realizado em Lisboa, mas será disputado em Turim, na Itália. A mudança se dá para que o técnico Fernando Santos possa contar com jogadores que atuam na Premier League.Por conta da pandemia da Covid-19, a Fifa determinou que não haveria obrigatoriedade dos clubes cederem jogadores para atuarem em países que estão na considerada zona vermelha do vírus. Caso os atleta fossem emprestados, teriam que fazer um isolamento de 10 dias ao voltarem.