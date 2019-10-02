Futebol Feminino

Federação divulga tabela do Campeonato Capixaba Feminino 2019

Torneio estadual acontece de 12 de outubro a 7 de dezembro e vale vaga na Série A-2 do Brasileiro

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 18:06 - Atualizado há 6 anos

O Departamento de Competições da Federação de Futebol (FES) divulgou a tabela oficial da edição 2019 do Campeonato Capixaba Feminino. A competição, que este ano terá a participação de nove clubes, foi adiada em uma semana e terá o seu início no próximo dia 12 de outubro.

As equipes foram divididas em duas chaves. A Grande Vitória, com Vila Nova-ES, Vilavelhense, Serra, Alagoano EC e SE Feu Rosa, e a chave Sul com Prosperidade, América EC, AE Capixaba e EC Coronel Borges.

No Capixaba Feminino 2019, os times se enfrentam em turno único dentro dos seus respectivos grupos. As duas melhores equipes, de cada chave, avançam para as semifinais, que serão em jogos de ida e volta. Os vencedores do mata-mata fazem a decisão em duas partidas. Na fase final, que acontece nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, os jogos devem ser realizados em estádios com capacidade mínima de 1000 espectadores.

Na rodada de estreia tem Vila Nova x Vilavelhense, Alagoano x Serra, Capixaba x América e Prosperidade x Coronel Borges. O futuro campeão do Capixaba Feminino garante a vaga para representar o Espírito Santo na Série A-2 do Campeonato Brasileiro 2020.

