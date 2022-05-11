Família de Nilton Santos, ídolo do Botafogo, coloca à venda fotos históricas autografadas

A família de Nilton Santos, um dos maiores ícones da História do Botafogo e da Seleção Brasileira, está vendendo uma foto dupla do ex-jogador. O objeto é um dos últimos do acervo e uma das imagens está autografada. Em contato com o LANCE!, Hanna, a única neta do lateral, declarou que o intuito da venda é para levantar recursos, que auxiliem no custeio de mais projetos, que mantenham viva a memória do ídolo botafoguense. + Confira a tabela da Série A do Brasileirão​- Todos esses projetos que eu estou tocando, são sempre baseados na imagem do meu avô - afirmou Hanna, que emendou em seguida que o Alvinegro apoia as ideias sobre eternizar o ídolo do Glorioso: