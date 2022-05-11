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futebol

Família de Nilton Santos, ídolo do Botafogo, coloca à venda fotos históricas autografadas

Objetivo da iniciativa é levantar recursos para desenvolvimento de diversos projetos, que mantenham viva a memória do ícone botafoguense...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 14:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 14:36
A família de Nilton Santos, um dos maiores ícones da História do Botafogo e da Seleção Brasileira, está vendendo uma foto dupla do ex-jogador. O objeto é um dos últimos do acervo e uma das imagens está autografada. Em contato com o LANCE!, Hanna, a única neta do lateral, declarou que o intuito da venda é para levantar recursos, que auxiliem no custeio de mais projetos, que mantenham viva a memória do ídolo botafoguense. + Confira a tabela da Série A do Brasileirão​- Todos esses projetos que eu estou tocando, são sempre baseados na imagem do meu avô - afirmou Hanna, que emendou em seguida que o Alvinegro apoia as ideias sobre eternizar o ídolo do Glorioso:
- Eu tenho sempre a porta aberta com o Botafogo. Eles dão um respaldo muito bacana e compram muito as ideias que eu trago.
Uma dessas iniciativas é o lançamento de uma nova camisa retrô do lendário lateral-esquerdo, ainda neste mês de maio. Justamente, o mês em que o ex-atleta faria aniversário.
Sem poder entrar em maiores detalhes sobre os todos projetos, por questões contratuais com as empresas, Hanna também afirmou que, diversas novidades sobre o Nilton Santos serão lançadas ainda neste ano.
Crédito: NiltonSantoséumdosmaioresídolosdaHistóriadoBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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