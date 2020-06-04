Famalicão surpreende e vence o Porto, que pode perder a liderança na volta do Português

Crédito: JOSE COELHO / AFP

O Campeonato Português voltou, e voltou com surpresas. Nesta quarta-feira, a principal competição da Terrinha foi retomada com dois jogos e no principal jogo do dia, entre Famalicão e Porto, os Dragão tropeçaram. Em jogo disputado em Braga, o time da casa venceu por 2 a 1, com gols de Fábio Martins e Pedro Gonçalves. Jesús Corona marcou para o Porto.

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HONRANDO O NOME​A primeira etapa terminou empatada sem gols, mas foi por causa de um nome: Rafael Defendi. O goleiro brasileiro do Famalicão levou o nome ao pé da letra e defendeu tudo nos 45 minutos iniciais. O Porto foi superior em todo o primeiro tempo e não deixou a bola ir para o fundo das redes.

MARCHESÍN NÃO TEVE A MESMA SORTEO goleiro do Porto não teve um dia inspirado igual ao goleiro adversário. O argentino falhou de forma bisonha no primeiro gol e não defendeu bola defensável no segundo. O gol que abriu o placar, marcado por Fábio Martins, saiu após Marchesín tentar sair jogando por baixo e tocar errado. O gol da vitória foi em um chute de fora da área, mas que não era tão difícil.

BENFICA AGRADECEO Benfica volta ao Campeonato Português nesta quinta-feira, contra o Tondela, em casa. Com a derrota do Porto, o time de Lisboa pode assumir a liderença caso vença a partida.