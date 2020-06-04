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Famalicão surpreende e vence o Porto, que pode perder a liderança na volta do Português

Dragões viram goleiro brasileiro Rafael Defendi fazer grande partida e impedir vitória, que pode fazer o time cair para a segunda posição. Ex-São Paulo brilha com golaço na rodada...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 22:23

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 22:23

Crédito: JOSE COELHO / AFP
O Campeonato Português voltou, e voltou com surpresas. Nesta quarta-feira, a principal competição da Terrinha foi retomada com dois jogos e no principal jogo do dia, entre Famalicão e Porto, os Dragão tropeçaram. Em jogo disputado em Braga, o time da casa venceu por 2 a 1, com gols de Fábio Martins e Pedro Gonçalves. Jesús Corona marcou para o Porto.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
HONRANDO O NOME​A primeira etapa terminou empatada sem gols, mas foi por causa de um nome: Rafael Defendi. O goleiro brasileiro do Famalicão levou o nome ao pé da letra e defendeu tudo nos 45 minutos iniciais. O Porto foi superior em todo o primeiro tempo e não deixou a bola ir para o fundo das redes.
MARCHESÍN NÃO TEVE A MESMA SORTEO goleiro do Porto não teve um dia inspirado igual ao goleiro adversário. O argentino falhou de forma bisonha no primeiro gol e não defendeu bola defensável no segundo. O gol que abriu o placar, marcado por Fábio Martins, saiu após Marchesín tentar sair jogando por baixo e tocar errado. O gol da vitória foi em um chute de fora da área, mas que não era tão difícil.
BENFICA AGRADECEO Benfica volta ao Campeonato Português nesta quinta-feira, contra o Tondela, em casa. Com a derrota do Porto, o time de Lisboa pode assumir a liderença caso vença a partida.
EX-SÃO PAULO BRILHA E PORTIMONENSE VENCE(Foto: Divulgação / Site oficial do Portimonense)Brigando contra o rebaixamento, o Portimonense recebeu o Gil Vicente no jogo que abriu a rodada e marcou a volta do futebol em Portugal. E com um golaço marcado por Lucas Fernandes, revelado no São Paulo, o time da casa venceu por 1 a 0 e somou importantes três pontos na luta contra o descenso.E MAIS:O dia do mercado: Jô é prioridade no Corinthians, Napoli de olho em brasileiro, Barcelona pode emprestar Dembelé…Filmes em dia e reprises: Veja o que os torcedores têm feito sem futebolEm jogo atrasado da Bundesliga, Eintracht Frankfurt vence o Werder Bremen fora de casaEm jogo com torcida, Budapest Honvéd bate o Mezokövesd-Zsóry e é campeão da Copa da HungriaFornecedora de material não renovará contrato com Özil por questões políticas, revela jornal E MAIS:

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