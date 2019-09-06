Faltam 50 dias para a Copa do Mundo Sub-17. Está tudo pronto no ES?

Faltam exatos 50 dias para o início da Copa do Mundo Sub-17, competição que reúne as melhores seleções do planeta na categoria. A competição acontecerá em quatro estádios no Brasil, e um deles é o Kleber Andrade, em Cariacica, que vai receber 16 jogos do torneio. Confira como o Estado está se preparando para a competição.
Kleber Andrade atende ao "Padrão Fifa"
Para se certificar que a principal praça esportiva do Espírito Santo está em condições de receber a competição internacional, a Fifa, por meio do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo sub-17 realizou uma inspeção no estádio, na segunda-feira (09). De acordo com o gerente geral de competição, Thiago Januzzi, o estádio está apto para atender delegações e público.
"A estrutura está muito boa. A gente sempre foi muito bem recebido aqui, e toda a estrutura já nos atende. As adequações vão trazer mais conforto ainda, tanto para as delegações quanto para o torcedor que vem para as partidas", declarou.
Estádio vai receber placar eletrônico ultramoderno
Reinaugurado em 2014, após sua reconstrução total, o Kleber Andrade até hoje, por incrível que pareça, ainda não tem um placar eletrônico. Mas, com a confirmação do estádio como uma das sedes da Copa do Mundo Sub-17 2019, o Governo do Espírito Santo acelerou o processo de aquisição do equipamento.
Ao custo total de R$ 686 mil, o placar do Klebão terá 43m², poderá reproduzir imagens, vídeos e textos e será instalado por uma empresa mineira, a mesma que é responsável pelos equipamentos do Mineirão, Pituaçu, Mané Garrincha, Rei Pelé e Moacyrzão.
Governador espera incentivo para o Esporte no Espírito Santo
Objeto de desejo das seleções que disputam o Mundial Sub-17, a taça foi exibida no Kleber Andrade na última segunda-feira. O governador Renato Casagrande participou do evento e afirmou que competição vai incentivar o desenvolvimento do esporte no Estado.
“Estamos fazendo toda a preparação necessária, com orientação da FIFA, para que o ES receba bem todos os países que venham para cá. Que seja uma forma de incentivar o esporte no Brasil, no ES e, ao mesmo tempo fazer uma divulgação das potencialidades do Estado”, destacou.
Ingressos para os jogos no Kleber Andrade já estão à venda
Os ingressos para todas as partidas da Copa do Mundo Sub-17 já estão à venda. No fim do mês de agosto, titulares de cartão Visa tiveram acesso às entradas, e a partir da próxima segunda-feira (09), a compra estará liberada para todo o público. Basta acessar o endereço eletrônico Fifa.com/tickets para adquirir as entradas.