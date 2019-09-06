Faltam 50 dias para a Copa do Mundo Sub-17. Está tudo pronto no ES?

Taça da Copa do Mundo Sub-17 já foi exibida no Kleber Andrade Crédito: Divulgação

Faltam exatos 50 dias para o início da Copa do Mundo Sub-17, competição que reúne as melhores seleções do planeta na categoria. A competição acontecerá em quatro estádios no Brasil, e um deles é o Kleber Andrade, em Cariacica, que vai receber 16 jogos do torneio. Confira como o Estado está se preparando para a competição.

Kleber Andrade atende ao "Padrão Fifa"

De acordo com o gerente geral de competição, Thiago Januzzi, o estádio está apto para atender delegações e público. Para se certificar que a principal praça esportiva do Espírito Santo está em condições de receber a competição internacional, a Fifa, por meio do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo sub-17 realizou uma inspeção no estádio, na segunda-feira (09).

Kleber Andrade recebe melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17 Crédito: Vitor Jubini

"A estrutura está muito boa. A gente sempre foi muito bem recebido aqui, e toda a estrutura já nos atende. As adequações vão trazer mais conforto ainda, tanto para as delegações quanto para o torcedor que vem para as partidas", declarou.

Estádio vai receber placar eletrônico ultramoderno

Mas, com a confirmação do estádio como uma das sedes da Copa do Mundo Sub-17 2019, o Governo do Espírito Santo acelerou o processo de aquisição do equipamento. Reinaugurado em 2014, após sua reconstrução total, o Kleber Andrade até hoje, por incrível que pareça, ainda não tem um placar eletrônico.

Ao custo total de R$ 686 mil, o placar do Klebão terá 43m², poderá reproduzir imagens, vídeos e textos e será instalado por uma empresa mineira, a mesma que é responsável pelos equipamentos do Mineirão, Pituaçu, Mané Garrincha, Rei Pelé e Moacyrzão.

Governador espera incentivo para o Esporte no Espírito Santo

O governador Renato Casagrande participou do evento e afirmou que competição vai incentivar o desenvolvimento do esporte no Estado. Objeto de desejo das seleções que disputam o Mundial Sub-17, a taça foi exibida no Kleber Andrade na última segunda-feira.

Thiago Januzzi, Gerente Geral de Competição do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo Sub-17, e o Governador Renato Casagrande durante a apresentação da taça da competição no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

“Estamos fazendo toda a preparação necessária, com orientação da FIFA, para que o ES receba bem todos os países que venham para cá. Que seja uma forma de incentivar o esporte no Brasil, no ES e, ao mesmo tempo fazer uma divulgação das potencialidades do Estado”, destacou.

Ingressos para os jogos no Kleber Andrade já estão à venda