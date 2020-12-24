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futebol

Falta de eficiência impede bom resultado do São Paulo; leia a análise

Tricolor tem mais posse de bola, finalizações, domina chances da partida, mas falha nas finalizações atrapalham equipe em Porto Alegre. Vacilos assim são fatais na Copa do Brasil...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A foto que ilustra a matéria deve dar 'calafrios' na torcida do São Paulo. Isso porque, nesse lance, Brenner não alcançou a bola e perdeu a chance mais clara do jogo, sem goleiro, em gol que abriria o marcador para o Tricolor em Porto Alegre. E justamente a falta de eficiência nas finalizações é um dos principais motivos para a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre.
>> Retrospectiva-2020: Das eliminações à esperança de um título… O ano do São Paulo
Mas para falar sobre as chances perdidas do São Paulo, precisamos voltar à escalação inicial do Tricolor. Com Luciano de volta ao time, Tchê Tchê voltou ao banco e o Tricolor teve o retorno da dupla Brenner e Luciano, que marcou nove dos dez gols do São Paulo nesta Copa do Brasil.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL No entanto, quem fez a diferença para o São Paulo foi Daniel Alves. O camisa dez foi o jogador que mais trocou passes no jogo, com 100, acertando 87, além de estar em todos os lugares do campo e ajudar na defesa e na armação das jogadas. Tanto que as duas principais chances do time na partida saíram em jogadas criadas pelo meia. Com uma grande partida de Dani, o São Paulo teve o domínio do jogo. Foram 69% de posse de bola, contra 31% dos gremistas.
E chegamos ao grande motivo da derrota do Tricolor: a falha nas finalizações. Os comandados de Fernando Diniz deram 11 chutes, contra apenas dois dos jogadores de Renato Portaluppi. O São Paulo acertou três vezes o gol de Vanderlei e perdeu chances claras com Brenner e principalmente Luciano.
Já o Grêmio acertou o gol de Volpi uma vez, o suficiente para vencer e abrir vantagem nas semifinais da Copa do Brasil. Aproveitando o espaço dado por Reinaldo na lateral-esquerda, Ferreira, que tinha acabado de entrar, fez a jogada para o gol de Diego Souza. Erro de marcação que o Tricolor precisa corrigir na temporada.
Portanto, para ter sucesso e conseguir chegar à final da Copa do Brasil, o São Paulo precisa acertar o pé e confiar no seu estilo de jogo.

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