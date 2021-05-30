futebol

Falta assinar! Santos fica perto de acertar com Vinícius Zanocelo

Volante, de 20 anos, deve ser emprestado pela Ferroviária até o final de 2022...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 19:00

LanceNet

Crédito: Divulgação/Ferroviária
O Santos chegou a um acordo com a Ferroviária para o empréstimo do volante Vinícius Zanocelo, de apenas 20 anos, até o final da próxima temporada. A informação foi divulgada inicialmente pela Gazeta Esportiva.Zanocelo era cobiçado por outros clubes do Brasil e do exterior. O Santos contou com o apoio do empresário do atleta, Giuliano Bertolucci, para conseguir o acordo. O agente tem bom relacionamento com a atual diretoria do Peixe.
O jogador deve passar por exames no início da semana e assinar o contrato com o Peixe em seguida. Será o quarto reforço do clube para o Brasileirão. O Santos já contratou o lateral-esquerdo Moraes, o meia-atacante Marcos Guilherme e está com tudo acertado com o zagueiro Danilo Boza.Vinícius Zanocelo atuou em 12 partidas no Paulistão pela Ferroviária. Ele começou no Juventus e se destacou na Ponte Preta, antes de ser comprado pela equipe de Araraquara. Pela Ponte, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.

