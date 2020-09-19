Fagner supera atacantes e se torna o jogador mais decisivo do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na última quarta-feira, diante do Bahia, Fagner deu duas assistência para gol na vitória por 3 a 2, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão-2020 e com isso acabou se tornando o jogador mais decisivo do Timão nesta temporada. É ele o corintiano que mais participou dos tentos da equipe neste ano, superando inclusive homens de ataque como Jô, Boselli e Luan.O torcedor alvinegro certamente não tem dúvidas da importância do lateral para o time desde que retornou ao clube em 2014 e em 2020 ele está mostrando que o destaque aparece também em momentos de oscilação e de resultados ruins. Titular absoluto da posição pelo sétimo ano consecutivo, o ídolo da Fiel solidifica cada vez mais o seu nome na história do Corinthians.

Para o duelo com o Tricolor baiano, Fagner chegou a ser dúvida devido a uma fratura na mão esquerda, contraída no clássico contra o Palmeiras, quando foi expulso. A lesão, que foi tratada desde então, quase impediu que o jogador estivesse em campo na Neo Química Arena na última quarta-feira, porém diante do momento e de sua importância, atuou com uma proteção no local.E o sacrifício valeu a pena. Foi dele o passe para o primeiro gol do jogo, marcado por Otero, e a assistência, em cobrança de escanteio, para o terceiro tento da vitória, anotado pelo zagueiro Gil, ou seja, duas assistências em uma partida decisiva para o Timão tanto no Campeonato Brasileiro quanto para o futuro do clube, que garantiu tranquilidade para buscar um novo técnico.

A palavra "decisivo" vem bem a calhar para definir o que tem sido Fagner nesta temporada. Com as duas assistências no último duelo, ele chega a oito em 2020, líder absoluto no quesito dentro do elenco. Mas sua participação efetiva não fica só no auxílio aos companheiros, mas também balançando a rede, algo que aconteceu diante do Botafogo, em cobrança de pênalti, na Arena.

Sendo assim, o lateral participou de nove dos 39 gols do Corinthians neste ano, o que equivale a praticamente um quarto do total. Em outras palavras, a cada quatro bolas que o Timão coloca na rede, uma tem responsabilidade direta de Fagner. Isso faz dele o jogador do elenco com mais participações diretas em tentos do time nesta temporada, posto que antes era ocupado por dois homens de frente: Luan e Boselli, como oito participações cada um.

Até aqui, somando a Florida Cup, Fagner atuou em 27 partidas em 2020, ou seja, uma participação em gol a cada três jogos, mesmo índice de Luan (8 participações em 24 partidas) e menor do que Boselli (8 participações em 18 partidas) e Jô (6 participações em 13 jogos). Vale destacar que o lateral foi o único dessa lista que esteve em campo na última quarta-feira.